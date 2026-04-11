Nelson Velásquez envía mensaje tras polémica por show en cárcel de Itagüí: "Entrega y convicción"

El escándalo generado por la reciente parranda vallenata en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, conocida como La Paz, ha puesto al descubierto una serie de privilegios y excesos que han llevado a calificar este centro penitenciario como un "resort de la criminalidad". Este evento provocó la suspensión temporal de los diálogos de paz urbana que el Gobierno nacional adelantaba con varios de los cabecillas allí recluidos.



"Hablamos de un resort criminal. Allá la gente está cómoda, tiene todas las prebendas y complacencia del Gobierno Nacional. Todos sabemos que las instalaciones los mismos presos las mandan a remodelar", dijo Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

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Los detalles revelados a través de videos de cámaras de seguridad son sorprendentes. La celebración tuvo lugar un miércoles y, aunque inicialmente se especuló que era para festejar la salida de alias Lindolfo, las investigaciones señalan que el motivo real fue el cumpleaños de alias Pocho.

La organización y financiación del evento, cuyo costo se estima en aproximadamente 500 millones de pesos, estuvo a cargo -al parecer- de los cabecillas conocidos como alias Tom, alias Pocho y alias Charry.



Uno de los puntos más críticos de la logística fue el ingreso de personas y suministros. Se registró la entrada de más de 16 vehículos de alta gama y de varias mujeres. Lo más alarmante es que, según los registros visuales, el control de entrada y salida de invitados no estaba totalmente bajo el mando del personal carcelario, sino que se observó a dos civiles controlando el acceso al establecimiento.



Lo que dijo Nelson Velásquez

El componente musical de la fiesta fue protagonizado por el cantante Nelson Velázquez, cuya presentación habría costado cerca de 100 millones de pesos. Este hecho ha generado tal rechazo que en Medellín se ha radicado un proyecto de acuerdo para vetar al artista de cualquier evento contratado con recursos públicos, como la Feria de las Flores. Mientras tanto, el mánager del músico no ha emitido una respuesta oficial ante los cuestionamientos.



Tras el escándalo y las críticas, Nelson Velásquez publicó algunas imágenes de él en otras presentaciones con una leyenda: “Seguimos, de la mano de Dios, trabajando con entrega y convicción”.

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En cuanto al consumo dentro del penal, las autoridades reportaron el hallazgo de 59 latas y 20 botellas de cerveza, además de más de siete botellas de diversos licores. La infraestructura para el banquete también fue inusual para una prisión de máxima seguridad: se incautaron 10 barriles para asados, hornos microondas y ollas, lo que sugiere que estas celebraciones son recurrentes en el patio uno.

Incluso se denunció que en meses anteriores han ingresado camiones cargados de hamburguesas para otros festejos.

Más allá de la fiesta, el escándalo ha revelado que los cabecillas viven en condiciones de lujo extremo, con celdas remodeladas y adecuadas según sus gustos personales, lo cual ha sido descrito como una burla para el país y las víctimas. Ante esta situación, diversos sectores políticos y judiciales han solicitado al Alto Comisionado para la Paz y al Inpec que se les retire de inmediato la calidad de

voceros a estos criminales y sean trasladados a sus cárceles de origen, argumentando que han demostrado una nula voluntad de paz.

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Críticos, como el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, han cuestionado la política criminal del gobierno, señalando que este tipo de episodios demuestran un ejercicio de autoridad y poder por parte de las organizaciones criminales, tanto dentro como fuera de las cárceles. En medio de la polémica, alias Douglas envió una carta asegurando que no participó en la fiesta y pidiendo que se revelen los nombres de los asistentes reales.

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