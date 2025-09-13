En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA / Niño de 4 años se encuentra en estado crítico tras presunta golpiza de su padre en Medellín

Niño de 4 años se encuentra en estado crítico tras presunta golpiza de su padre en Medellín

La Policía indicó que el menor de edad presenta graves lesiones en la cabeza y el tórax.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 13, 2025 07:05 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Menor de cuatro años fuertemente agredido.
El menor se encuentra en estado crítico.
Tomado de redes.

