Capturan presuntos extorsionistas que trabajaban para disidencias en Tolima y Quindío

La Policía Nacional dio un contundente golpe a las finanzas del Frente Iván Díaz, Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarca tras la captura de ocho presuntos extorsionistas que sembrban el temor en los departamentos de Tolima y Quindío. Este avance en materia de seguridad se da tras un trabajo articulado entre el Gaula de la Policía Tolima y el Gaula Militar.

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La captura se dio tras mil horas de seguimiento, análisis de videos y labores de inteligencia e investigación judicial, que permitieron materializar de manera simultánea la operación denominada “Iván Díaz”. Las diligencias se realizaron en centro de Armenia, Quindío, y en las veredas San Pedro, Vegas del Café, La Mina, Café Las Pavas, La Soledad y Palma Rosa del municipio de Dolores, Tolima.

Así habrían funcionado las extorsiones de estas personas

En el desarrollo de la operación Iván Díaz, fueron capturados los presuntos extorsionistas que eran conocidos con los alias de “Cachucho”, “Carmenulo”, “El Duende”, “El Flaco Paisa”, “Leo”, “Jhon Bolas”, “Miguel” o “Beneno” y “Carlos Arepa”. Según la Policía, los ciudadanos tenían orden judicial vigente por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión. Precisamente alias Cachcuho sería el jefe de finanzas de la estructura criminal.



Según la investigación de las autoridades, estas ocho personas hacían exigencias económicas a sus víctimas, que oscilaban entre los 20 a los 50 millones de pesos. Entre amenaza y amenaza, este grupo armado ilegal habría recaudado hasta 500 millones de pesos con solo los cobros extorsivos.

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Ahora las autoridades señalan que estas personas serían las responsables de dinamizar actividades extorsivas contra comerciantes y agricultores de los municipios de Dolores, Prado, Purificación, Alpujarra, Cunday, entre otros sectores del sur del Tolima, con el propósito de fortalecer el material de guerra y el sostenimiento financiero del Frente Iván Díaz.

Durante el procedimiento fueron incautados 20 teléfonos celulares, tres armas de fuego tipo revólver calibre 38, dos pistolas traumáticas, talonarios, panfletos alusivos al frente y documentos con información relacionada con posibles objetivos extorsivos en el sur del departamento.

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Tanto los capturados como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General. Este 27 de mato fueron presentados en audiencia virtual para definir su situación jurídica.

Con este logro en el marco de la lucha contra la criminalidad, la Policía recuerda a la comunidad que denuncie cualquier caso de extorsión a la línea 165 del Gaula.

María Paula Rodríguez Rozo

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