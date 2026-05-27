Metro de Medellín será gratis este 31 de mayo por las elecciones presidenciales: vea cómo funcionará

El sistema Metro de Medellín operará con tarifa de cero pesos el próximo domingo 31 de mayo, en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. La medida hace parte de las decisiones adoptadas por las autoridades locales y metropolitanas para facilitar la movilidad de los ciudadanos hacia los puestos de votación.



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De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Medellín y el sistema de transporte, la iniciativa responde al Acuerdo Metropolitano número 3 de 2026, expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que permite aplicar una tarifa diferencial durante las jornadas electorales. El objetivo principal es permitir el desplazamiento de votantes, jurados y personal vinculado al proceso electoral sin costo, durante el horario en el que se desarrollan los comicios.



Cómo funcionará el Metro de Medellín gratis este 31 de mayo

La gratuidad estará vigente desde el inicio de la operación comercial de cada línea hasta las 6:00 de la tarde del mismo domingo, horario en el que finaliza la votación. El beneficio aplicará específicamente en:



Líneas A y B del Metro

Tranvía de Ayacucho (línea T)

Metrocables de las líneas K, J, H, M y P

Estas líneas hacen parte del núcleo del sistema de transporte y conectan diferentes zonas del Valle de Aburrá con estaciones cercanas a puntos de votación. En cuanto a los horarios de operación, los trenes y el tranvía funcionarán desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Por su parte, los metrocables iniciarán servicio a partir de las 7:00 de la mañana y operarán hasta las 10:00 de la noche.



Servicios que no estarán incluidos en la medida

El Metro de Medellín aclaró que la tarifa cero no cubrirá todo el sistema. Algunos servicios mantendrán su cobro habitual durante la jornada. Entre los que no estarán incluidos se encuentran:



Líneas de buses integrados 1, 2 y O

Rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6

Metrocable línea L hacia el Parque Arví

Además, la línea L tendrá un horario distinto, operando entre las 8:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Esta diferenciación responde a condiciones operativas y a la participación de otros operadores dentro del sistema de transporte.

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La Alcaldía de Medellín ha señalado que esta medida forma parte del plan logístico para garantizar el desarrollo de la jornada electoral. La administración distrital también ha coordinado acciones con autoridades de movilidad y seguridad. Dentro de este esquema, se busca asegurar condiciones de acceso a los puestos de votación, especialmente en zonas con alta demanda de transporte público. Además, se han anunciado controles y medidas complementarias para mantener el orden durante el día.

El sistema Metro reiteró que está prohibido realizar actividades de proselitismo político dentro de sus instalaciones, incluyendo estaciones, trenes, cables y demás espacios. Esta disposición busca preservar la neutralidad durante la jornada.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL