Medellín alerta por aumento de intoxicaciones con tusi: un paciente sufrió amputación

Las autoridades de salud de Medellín encendieron las alarmas por el aumento de casos de intoxicación asociados al consumo de tusi, también conocido como “cocaína rosa”, una sustancia que actualmente circula como una mezcla de diferentes drogas y componentes químicos que pueden provocar graves daños en el organismo.



Según informaron expertos y autoridades sanitarias, en los últimos tres meses se han atendido 18 pacientes con síntomas crónicos asociados al consumo de tusi. De ellos, siete terminaron en unidades de cuidados intensivos y uno sufrió la amputación de una extremidad superior tras presentar una isquemia aguda.

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El caso más grave reportado hasta ahora corresponde a un paciente que sufrió una severa afectación en el flujo sanguíneo de sus extremidades superiores. Los médicos explicaron que la persona desarrolló una isquemia aguda, una condición que impide el adecuado paso de sangre hacia los tejidos.

“Si no llega sangre, eso genera mucho dolor y el tejido, sí, los pies, los dedos pueden empezar a perder vitalidad, o sea, se pueden empezar a morir, o sea, se pueden gangrenar”, explicó Jorge Alonso Marín presidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana.



Las autoridades de Medellín señalaron que el incremento de pacientes intoxicados llevó a reforzar la vigilancia epidemiológica y activar mecanismos de análisis de riesgo junto con el departamento de Antioquia.



“Hemos hecho la activación de la mano del departamento de Antioquia con sala de análisis de riesgo y también intensificamos la vigilancia epidemiológica en las instituciones de salud”, indicó Natalia López secretaria de Salud de Medellín.

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¿Cuáles son los riesgos de consumir tusi?

Expertos en medicina vascular y toxicología advirtieron que el tusi representa un alto riesgo para el sistema cardiovascular debido a la combinación de sustancias estimulantes que contiene.

Entre los componentes detectados se encuentran anfetaminas, cocaína, éxtasis, ketamina, cafeína, anestésicos locales y otros químicos que, según los médicos, no son aptos para el consumo humano.

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“Lo que buscan es generar un estímulo. Entonces, son estimulantes del sistema simpático que lleva a mucho compromiso cardiovascular”, explicó la presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Vascular, Andrea Restrepo.

Los médicos alertaron que esta mezcla puede desencadenar arritmias cardíacas, eventos coronarios, accidentes cerebrovasculares, trombosis y daños severos en distintos órganos.

“Las arritmias, los eventos coronarios, o sea, el infarto asociado a tusi es presente y se ve”, añadió la experta.

La Asociación Colombiana de Medicina Vascular también lanzó una alerta de salud pública por el aumento de casos de isquemia, trombosis y daño orgánico en pacientes jóvenes, especialmente menores de 30 años.

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Las autoridades reportaron al menos 14 casos de isquemia asociados al consumo de tusi en Medellín. Además, se confirmaron otros dos casos en Itagüí y dos más en Bello.

La isquemia ocurre cuando las arterias se contraen y no permiten el paso suficiente de sangre oxigenada hacia músculos y tejidos, situación que puede provocar necrosis.

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“Se produce la constricción de la arteria, no hay un flujo adecuado de sangre oxigenada al músculo y esto al final lo que produce es que este músculo se quede sin circulación y se produzca necrosis”, explicó la jefe del Departamento de Medicina Interna de la Fundación Santa Fe.

Los médicos insistieron en que no necesariamente se requieren consumos frecuentes o grandes cantidades de droga para sufrir consecuencias graves.

“No es el volumen ni la cantidad de droga que esté consumiendo el paciente. Puede ser un solo consumo”, advirtió la especialista.

Señales de alarma

Los profesionales de la salud reiteraron la importancia de buscar atención médica inmediata ante síntomas relacionados con posibles complicaciones derivadas del consumo de tusi.

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Entre las señales de alarma mencionaron dolor intenso en piernas o brazos, frialdad en las extremidades, imposibilidad para mover una pierna o un brazo y dolor fuerte en el pecho.

Las autoridades recordaron además que el tusi no corresponde a una droga con composición definida. Por el contrario, funciona actualmente como un “cóctel de polidrogas” cuya mezcla puede cambiar constantemente debido a su fabricación ilegal.

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Aunque inicialmente muchas muestras contenían 2CB, una sustancia sintética derivada de las anfetaminas, los análisis recientes evidencian que actualmente el tusi suele incluir ketamina, MDMA o éxtasis, cafeína y otros componentes altamente peligrosos para la salud humana.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co