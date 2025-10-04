En vivo
BOGOTÁ  / Revelan imagen del momento exacto del ataque de dos sicarios a cuatro guardianes del Inpec en Bogotá

Revelan imagen del momento exacto del ataque de dos sicarios a cuatro guardianes del Inpec en Bogotá

Uno de los dragoneantes, llamado Miguel Muñoz Llano, murió tras recibir dos impactos de bala. En la imagen, conocida por Noticias Caracol, se ve a los dos sicarios disparando en la entrada de La Modelo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 4 de oct, 2025
Miguel Muñoz Llano, de 26 años, quien murió en ataque al frente de La Modelo.

