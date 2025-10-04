Revelan imagen del momento exacto del ataque de dos sicarios a cuatro guardianes del Inpec en Bogotá

Miguel Muñoz Llano, de 26 años, recibió varios impactos de bala cuando salía de su turno en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Se encontraba con tres de sus compañeros, quienes resultaron heridos. El ataque se produjo a las 6:29 de la mañana del viernes 3 de octubre, exactamente 10 minutos después de que los cuatro dragoneantes salieran del penal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticias Caracol conoció una imagen del momento exacto en el que los sicarios en motocicleta le dispararon a Muñoz Llano en la entrada del centro carcelario, después de avanzar en el vehículo por la carrera 56. Uno de los hombres tenía una chaqueta azul, y el otro portaba una chaqueta blanca. Los investigadores del CTI tienen el minuto a minuto de lo que ocurrió después del atentado, y los movimientos de estos dos hombres que cubrieron sus rostros con cascos. En la escena, los investigadores encontraron vainillas de revólver que, al parecer, fue el arma que utilizaron los atacantes.

Una de las hipótesis de los investigadores tiene que ver con que, al parecer, este ataque sicarial estaría vinculado con una amenaza que recibió la mayor Nancy Pérez, nombrada directora de la cárcel La Modelo días después del asesinato del exdirector Elmer Fernández el año pasado, por algunas medidas que implementó la funcionaria al interior del centro carcelario.



Imagen del ataque a dragoneante en La Modelo. Noticias Caracol

Publicidad

¿Qué se sabe del ataque en Palmira, Valle?

Las autoridades han determinado que el otro ataque registrado el viernes a dos guardianes en Palmira, Valle del Cauca, se dio cuando salieron de turno y se dirigieron hasta distintos puntos del municipio. El primer atentado se registró hacia las 5:40 de la tarde, cuando Manuel Antonio Becerra, quien tenía más de 16 años de servicio en el Inpec, recibió varios disparos por parte de sujetos que se movilizaban en moto, y fue llevado a un centro asistencial, donde murió debido a la gravedad de las heridas.



Cuarenta minutos después de este atentado, en otro punto de Palmira, otro dragoneante, llamado Óscar Julián González, fue atacado mientras iba en bicicleta. Recibió varios impactos de bala y fue llevado a un hospital cercano, donde se encuentra en grave estado de salud.

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, habló de una estructura criminal llamada 'Muerte a guardianes opresores', que estaría detrás de este ataque. "Aquí hay algo que es muy importante decir y traer a colación, y es el modo operandi de cómo nos han afectado a nuestros funcionarios en el Valle (...) Motocicletas, cuando salen del turno, cuando están frente al establecimiento, que no es muy común en otras zonas del país. Entonces, no quiero entrar en detalles frente a la investigación, pero no lo podemos descartar tampoco, que haya sido esa estructura que se autodenominó 'Muerte a guardianes opresores' ", dijo.



Sindicato del Inpec pide ayuda del Gobierno Nacional

La Organización de Servidores Penitenciarios (OSP) le envió una carta al presidente Gustavo Petro, con el fin de "solicitar de manera urgente la convocatoria de una reunión de alto nivel con las entidades públicas vinculadas, en respuesta a la grave situación de seguridad que enfrentamos". Pidieron que en esta reunión estén los ministros de Justicia, de Defensa y del Interior, así como la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección General del Inpec.

Publicidad

La organización indicó en la misiva que estos actos de violencia son "un reflejo de la crisis estructural que atraviesa el Sistema Penitenciario Colombiano, marcada por la inseguridad para nuestro personal, la falta de recursos, el hacinamiento carcelario y la creciente influencia de redes criminales dentro y fuera de los centros de reclusión. Los servidores penitenciarios arriesgamos nuestras vidas diariamente sin las garantías necesarias para cumplir con nuestro deber".

Asimismo, Óscar Robayo, director del sindicato del Inpec, afirmó para Noticias Caracol en vivo lo siguiente: "Todos sabemos que las personas privadas de la libertad, jefes de estas bandas, no pierden su poder delincuencial, y cuando no se acceden a los compromisos, a los caprichos o a los deseos de esta gente, pues ellos mismos ya se han asociado. Cuando hay traslados de privados de la libertad por mantener el orden, de manera aleatoria hacen en cualquier parte del país este tipo de atentados".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL