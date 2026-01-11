Aerocivil revela nuevos detalles de accidente de avioneta de Yeison Jiménez: “Sí despegó”

Luego de un día del trágico accidente en el cual falleció el cantante de música popular Yeison Jiménez y otras cinco personas que hacían parte de su equipo de trabajo, las autoridades empiezan a aclarar lo que pudo pasarle a la avioneta en la cual se desplazarían desde Paipa, en Boyacá, hasta Medellín.

Noticias Caracol habló con el administrador de la finca donde cayó la avioneta de Jiménez, de 34 años, quien contó los segundos de pánico que se vivieron cuando la aeronave entró en emergencia y finalmente colisionó.



Maximiliano Panqueva dijo que “la avioneta venía a una baja altura, hizo un giro hacia la derecha, como en u, y se sintió un golpe duro. Sonó un primer estruendo. De ahí en adelante vienen más golpes y nuevamente viene una aceleración como para levantar vuelo y ahí sí viene en picada”. Este administrador también fue quien grabó el primer video que mostraba la magnitud de la tragedia, sin saber que en esa aeronave viajaba Yeison Jiménez.



En ese video de la avioneta ardiendo en llamas se observa a policías y testigos intentando acercarse para ayudar, pero el poder del fuego era imposible de controlar. “Estamos consternados. Es un momento muy triste para todos. Es un momento de mucha angustia sin uno poder hacer nada”, dijo Panqueva.

La aeronave alcanzó a volar unos minutos

Eran las 4:09 de la tarde de este sábado 10 de enero cuando Mauricio Estupiñán manejaba su camión, como tantas veces lo ha hecho, pero en ese momento vio cómo una avioneta volaba muy bajo, casi como si fuera a rozar su carro. De hecho, a los instantes escuchó y observó la tragedia que hoy llora Colombia. “Cuando ocurrió el golpe, de una estalló”, contó.

Visiblemente consternado, Estupiñán le dijo a Noticias Caracol que “es muy difícil ver eso”.

La versión de Panqueva y Estupiñán corroboran que la aeronave de Yeison Jiménez sí alcanzó a despegar, pero su recorrido no duró más de 2 o 3 minutos, pues la vereda Romita, donde cayó, está apenas a un kilómetro de la pista de Paipa, que fue donde despegó.

Esta situación también fue confirmada por Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, quien corroboró que sí hubo un desplazamiento en el aire. Adelantó que, desde la noche de ayer, cuando empezaron los levantamientos de los cadáveres, se inició la investigación de las causas del accidente.

También manifestó que la avioneta había volado los días anteriores, lo que evidencia que era aeronavegable, pero ahora se demostrará qué fue lo que falló, si se trata de algo en el motor o la verdadera causa.



Homenajes a Yeison Jiménez

Los restos de Yeison Jiménez y los otros cinco ocupantes fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá, a donde llegaron al mediodía de este domingo para la plena identificación de las víctimas. El mundo de la música ha mostrado su dolor por la repentina partida del 'aventurero', como de decía a Jiménez. Luis Alfonso, Silvestre Dangond y Carlos Vives, por ejemplo, le dedicaron mensajes cargados de nostalgia y amor a su colega durante sus presentaciones en la noche de este sábado.

En Manzanares, departamento de Caldas, tierra natal del artista, la Alcaldía decretó tres días de luto y el izado de la bandera a media asta. "Yeison Jiménez, a lo largo de su trayectoria artística, se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, alcanzando reconocimiento a nivel nacional e internacional, llevando con orgullo el nombre de Manzanares y del departamento de Caldas a múltiples escenarios, y convirtiéndose en un referente cultural para las nuevas generaciones", expresó la alcaldía en un comunicado divulgado en X.

El equipo de trabajo de Jiménez también publicó un texto en el que agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas y expresó su solidaridad con las familias de las demás personas fallecidas en el accidente.



Quiénes son las otras víctimas del accidente de Yeison Jiménez

Fernando Torres, pioto

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín, asistente de Jiménez

Jefferson Osorio, representante del cantante

Weisman Mora, fotógrafo del artista

