Cantante de música popular sufrió grave accidente de tránsito en Santander: esto se sabe

El cantante de música regional Sebastián Ayala fue víctima de un accidente de tránsito en el departamento de Santander. El joven cantante viajaba con su equipo por una carretera desde el municipio santandereano de Lazanduri y se dirigía hacia San Juanito, en el Meta. Este siniestro se reportó tan solo horas después del accidente aéreo en el que falleció el famoso cantante Yeison Jiménez.

De acuerdo con la información preliminar, un bus impactó el vehículo en el que se movilizaban, sacándolo de la vía. Varios de los integrantes resultaron heridos, según reportaron varios medios. Teleantioquia informó que Sebastián Ayala y su realizador audiovisual fueron heridos tras el choque y tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial.



El músico compartió un breve video en sus redes sociales tras ser víctima del accidente de tránsito. "Nos acabamos de accidentar, mire. Un bus de la empresa Brasilia nos botó para el otro lado de la vía. Se escapó. Lo estamos buscando en este momento. Gracias a Dios pues solamente tenemos como una persona lesionada. Estamos todos aporreados, pero no fue nada grave".



¿Quién es el cantante de música popular Sebastián Ayala?

El músico Yhojan Sebastián Ayala Meneses, más conocido como Sebastián Ayala, nació el 11 de octubre de 1997 en el municipio del Tambo, departamento de Nariño. De acuerdo con el portal Revista Que Tal, el cantante creció en el Cauca y ganó reconocimiento con el tema "Mi Decisión", que grabó en colaboración con los reconocidos Jhonny y Andy Rivera.

De hecho, en una entrevista para Tropicana, Jhonny Rivera dio detalles de cómo se dio la colaboración con Ayala. "Me dijo mi hermana, ese muchacho que estuvo en la puerta, viene desde el Cauca y él lo que quiere es grabar una canción y me dejó el Instagram. Entré al Instagram y es un muchacho humilde, me cayó muy bien”, dijo el reconocido músico. "Lo bonito de la historia es que yo me fui a grabarla a Medellín y visité a Andy. Le dije mira que vine a grabar esta canción que me pareció tan bonita. Andy se paró de la mesa se cogía la cabeza y dijo tienes una canción muy buena en tus manos”.

Otras de las canciones conocidas del joven músico Sebastián Ayala han sido "Según Tu Boca", "Através Del Vaso", "El Circo", "Melancolía" , "Sigo De Pie" y "Que Tonto Soy". (Vea también: ¿Quiénes eran las personas que murieron junto a Yeison Jiménez en accidente de avioneta?).

El cantante de música regional había compartido un mensaje horas antes al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez, quien murió en un accidente aéreo en la tarde el sábado 11 de enero. "Y saber que solo hace unos días estuvimos hablando, tomándonos unos tragos, riéndonos y planeando hacer más música, solo me queda decirte muchas gracias por tu amistad, por tus consejos, por tu apoyo a mi carrera porque como siempre te lo dije siempre serás mi ejemplo a seguir. Descansa en paz grande".