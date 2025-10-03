Ataque sicarial contra tres guardianes del Inpec en Bogotá frente a cárcel La Modelo: uno murió

Un ataque sicarial contra tres guardianes del Inpec se registró este viernes a primera hora de la mañana en Bogotá. Según conoció Noticias Caracol, los hechos se presentaron frente a la cárcel La Modelo a las 6:30 a.m., cuando cuatro hombres que iban en dos motocicletas les dispararon en repetidas ocasiones a los guardianes. Uno de ellos fue trasladado en principio a la Clínica de Occidente, pero ante la gravedad de las heridas murió minutos después. Los otros dos guardianes fueron trasladados a la Clínica Colombia, donde reciben atención médica.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por lo pronto, desde el Inpec informaron que se coordinó con la Policía Nacional para adelantar acciones pertinentes y dar con el paradero de los autores materiales de los hechos. Se ordenó, además, verificar y coordinar con la Policía un refuerzo de seguridad en los hospitales adonde llegaron los heridos.

Óscar Robayo, el presidente del sindicato del Inpec, señaló en su cuenta de X que "nuevamente la violencia recae en contra de los trabajadores del Inpec" e hizo énfasis en que "nuestra labor es de las más peligrosas del país", en un mensaje en el que etiquetó al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la cuenta del Ministerio de Justicia.



El sindicato dio a conocer los nombres de las víctimas. Se trata de los guardianes Jefferson Vásquez Paez, Carlos Martínez Navarrete y Miguel Muñón Llano. Este último, según la Policía y el sindicato, fue quien perdió la vida por el ataque sicarial.

Publicidad

En entrevista con Noticias Caracol, Cristian López Mora, vicepresidente del sindicato del Inpec, relató que los tres guardianes trabajan en la cárcel La Modelo en labores de vigilancia y estaban de turno cuando ocurrió el ataque. López Mora explicó que, "más allá de individualizar una amenaza, estamos viviendo por varios años un plan pistola permanente en contra de nuestros compañeros" y dio a conocer que ya son 69 los asesinatos de miembros del Inpec en los últimos cuatro años. "Hay bandas criminales que intentan de sentarse a negociar con el Gobierno los temas de la paz", afirmó el vicepresidente, quien solicitó a través de las cámaras de este noticiero una reunión con el presidente Petro; el Alto Comisionado de la Paz, Otty Patiño; la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Noticia en desarrollo. Ampliación en breve.

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL