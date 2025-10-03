En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Ataque sicarial contra tres guardianes del Inpec en Bogotá frente a cárcel La Modelo: uno murió

Ataque sicarial contra tres guardianes del Inpec en Bogotá frente a cárcel La Modelo: uno murió

Sobre las 6:30 a.m. de este viernes, hombres armados que iban en motocicletas les dispararon a los guardianes en repetidas ocasiones. Los otros dos guardianes reciben atención médica.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
