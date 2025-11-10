Atentado contra Renson Martínez Prada, el gobernador de Arauca: "Nos acaban de atacar"

El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, fue víctima de un atentado este lunes. "Nos acaban de atacar", escribió Martínez Prada en su cuenta de oficial de Facebook hacia las 11 a.m., aunque no ofreció más detalles. Por lo pronto, se confirmó que el ataque se registró en la vía que conduce del municipio de Fortul a Saravena, ambos en Arauca. Fotografías que conoció Noticias Caracol muestran que el vehículo en el que se transportaba el gobernador fue impactado por disparos. De momento, se desconoce si en el hecho hubo heridos o víctimas mortales.

Noticia en desarrollo.