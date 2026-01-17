Nuevos videos del accidente en el que murió Yeison Jiménez: testigos relataron el momento

La muerte de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo sigue conmoviendo al país una semana después de la muerte del cantante. A medida que avanzan los días, continúan conociéndose nuevos detalles alrededor del accidente aéreo que le costó la vida al artista y a cinco integrantes de su equipo de trabajo.



En el programa La Red, de Caracol Televisión, se dieron a conocer videos inéditos y testimonios de testigos que permitieron reconstruir la cronología de los últimos momentos del cantante y del vuelo en el que ocurrió la tragedia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde el despegue de la avioneta hasta el momento del impacto transcurrieron aproximadamente cuatro minutos. Cuatro minutos en los que, según testigos, se apagaron los motores, se intentaron maniobras de emergencia y, finalmente, se perdió la vida de seis personas. Ese breve lapso de tiempo es hoy el eje de la investigación y del material audiovisual que ha salido a la luz.

Horas antes del accidente, Yeison Jiménez fue visto en Belén, Boyacá, en un ambiente cotidiano y sencillo. De acuerdo con testigos del municipio, el cantante ingresó a una cafetería local y accedió con amabilidad a tomarse fotografías con algunas fanáticas. Esa imagen se convirtió, sin saberlo, en una de las últimas del artista con vida.



Posteriormente, Jiménez y su equipo hicieron una breve parada en un restaurante del sector, antes de continuar su recorrido hacia Paipa, Boyacá, donde lo esperaba la aeronave.



Los videos revelados por el programa muestran tanto los instantes previos al accidente como las escenas posteriores a la caída de la avioneta. En algunos de los registros audiovisuales se escuchan explosiones que se produjeron tras el impacto. En uno de ellos, la persona que graba exclama con angustia, reflejando la desesperación del momento, pues a pesar de que las personas intentaron auxiliar, el fuego y el riesgo se los impidió.

Publicidad

Otro de los testigos que intentó acercarse al lugar para prestar ayuda relató ante las cámaras: “Hicimos todo lo posible por ayudar al hombre, pero se nos salió de las manos”.

Yesenia Mendoza fue la voz que se escucha insistentemente en uno de los videos. La mujer relató al programa que las explosiones fueron muy fuertes y que no fue posible hacer nada más. “Los muchachos no pudieron hacer nada por él, tristemente”, expresó, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Publicidad

El equipo periodístico de La Red se trasladó hasta los municipios de Boyacá y Santander para seguir los últimos pasos del cantante. Según la reconstrucción, la avioneta despegó con normalidad desde el aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa. Sin embargo, poco después del despegue, comenzaron las fallas.

Campesinos de la zona fueron testigos directos del accidente. Uno de ellos relató que el motor de la aeronave se apagó en pleno vuelo, lo que obligó al piloto a realizar maniobras para intentar retomar el control. Según los testimonios, el piloto habría intentado regresar a la pista tras detectar las fallas mecánicas, pero el intento no tuvo éxito.

Un video grabado desde tierra captó el momento exacto en el que la avioneta cayó. Cuando algunos habitantes se acercaron al lugar del impacto para ayudar, se produjo una segunda explosión que los obligó a retroceder. De acuerdo con los testigos, no se escucharon gritos tras el impacto, lo que sugiere que todo ocurrió de manera inmediata.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co