Padre Chucho denuncia uso de su imagen para promocionar supuesto medicamento: "Es un engaño"

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como padre Chucho, informó que su imagen y voz están siendo utilizadas de manera fraudulenta en videos que circulan en redes sociales para promocionar un supuesto medicamento. La denuncia se realizó este 14 de noviembre a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que explicó que los contenidos son falsos y creados mediante herramientas de inteligencia artificial.

En la grabación, el sacerdote indicó que no tiene relación con ningún producto y que no está promoviendo tratamientos médicos. Señaló que los videos muestran su rostro y el del padre Álex, acompañados de mensajes que sugieren la existencia de un medicamento capaz de curar diversas enfermedades. Según explicó, los estafadores emplean tecnología que altera la voz y sincroniza movimientos faciales para simular declaraciones que nunca realizó.

"Hemos detectado que están utilizando mi imagen (y la del padre Alex) en redes sociales, con la ayuda de inteligencia artificial (IA), para promover un supuesto 'medicamento' o para estafar a personas, especialmente a los enfermos y más vulnerables. ¡Es mentira, es un engaño!", expresó el líder religioso.



El sacerdote pidió a la comunidad no confiar en estos mensajes y verificar la información en sus canales oficiales. Advirtió que los videos presentan señales que permiten identificar la manipulación, como la falta de sincronía entre el movimiento de los labios y el audio. También mencionó que el tono de voz no corresponde con su forma habitual de hablar. Reiteró que no comercializa productos y que cualquier contenido que afirme lo contrario es falso.



El uso de inteligencia artificial para crear videos falsos plantea riesgos para la confianza pública y la seguridad digital. La facilidad para producir contenidos manipulados y su rápida circulación en plataformas sociales incrementan la posibilidad de fraude. Este tipo de prácticas afecta especialmente a personas que buscan soluciones médicas y que pueden ser vulnerables ante ofertas engañosas.



"No se dejen estafar ni robar su dinero": padre Chucho

El padre Chucho concluyó su mensaje reiterando que no tiene relación con ningún medicamento y que su labor se limita a la actividad pastoral. Invitó a la comunidad a mantenerse alerta y a denunciar cualquier contenido sospechoso que circule en redes sociales.

"Yo no he creado ningún medicamento. Yo no estoy vendiendo ningún producto. ¡No se dejen estafar ni robar su dinero! Fíjense bien en los videos: la IA altera mi voz y mi boca se mueve de forma distinta a lo que realmente se dice. Los invito a estar muy atentos. Compartan este mensaje para que nadie caiga en este engaño", puntualizó.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL