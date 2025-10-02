Padres de Tatiana Hernández, médica desaparecida en Cartagena, casi son secuestrados: "Nos sacaron"

Desde el pasado mes de abril,Tatiana Hernández, una joven estudiante de medicina de la Universidad Militar que se encontraba haciendo sus prácticas universitarias en Cartagena, salió de su residencia y desapareció en extrañas circunstancias. Desde entonces, su familia, amigos y personas cercanas han realizado todo tipo de acciones para buscarla e intentar dar con su paradero.

Los resultados no han sido los esperados: han pasado alrededor de cinco meses y la joven estudiante no ha sido encontrada. Sus padres, Lucy Díaz y Carlos Hernández, dejaron sus vidas atrás para continuar las labores de búsqueda. Han viajado a la capital de Bolívar, abandonando sus trabajos y obligaciones, para encontrar a su hija, quien se encontraba en el último semestre de su carrera.

Ambos parientes han relatado a múltiples medios de comunicación que la tarea no ha sido fácil. Díaz y Hernández denuncian que han sido víctimas de negligencia por parte de autoridades estatales, han tenido que hablar con personas que fingen conocer el paradero de su hija a cambio de dinero y hasta han recibido mensajes amenazantes por parte de grupos delincuenciales que aseguran tener a Tatiana secuestrada, exigiendo millonarias sumas para devolverla.



Recientemente, en entrevista para el programa La Red Viral, los progenitores de la estudiante relataron un crudo momento que tuvieron que vivir en la búsqueda de su hija, en el que incluso estuvieron a punto de ser secuestrados. Ambas personas relataron que todo inició con las amenazas que comenzaron a recibir a través de llamadas telefónicas; en ellas les exigían altas sumas de dinero por, supuestamente, devolverles a Tatiana con vida.



Las amenazas y extorsiones que han recibido desde la desaparición de Tatiana Hernández

De la misma forma, los parientes relataron que sus vidas también estaban en riesgo por cuenta de delincuentes que los amenazaban por seguir trabajando con las autoridades en la búsqueda de la joven. Las intimidaciones eran directas: les decían que los iban a llevar a un campamento para que, desde allí, siguieran siendo "sapos con las autoridades".

"Eran (llamadas) muy seguidas, muy continuas y ya eran amenazas diciendo que nos iban a llevar a un campamento. Que desde allá íbamos a seguir siendo sapos con las autoridades. (...) Han sido tan groseros que nos dicen que nos van a enviar un dedo de Tatiana o una oreja para que nosotros sepamos que ellos tienen a Tatiana", dijo la madre de Tatiana.

El momento más crítico fue cuando un hombre que les ofreció ayuda para encontrar a Tatiana los empezó a dirigir hacia una zona en la que operaba el Clan del Golfo. Tan pronto como iban ingresando a dicha zona, recibieron una alerta por parte del Gaula, entidad que los ha acompañado y custodiado en sus procesos de búsqueda.

"Un día nos llevaban a un sitio que era territorio del Clan del Golfo. Se dieron cuenta el Gaula y nos avisaron. Nos sacaron de allá porque nos dijeron: 'Si se meten allá pueden estar corriendo peligro sus vidas', pero era una pista fuerte de que posiblemente estaba nuestra hija allá", dijo el padre de la estudiante.

Afortunadamente, el Gaula logró llegar al punto en el que ellos se encontraban y los sacó del lugar sanos y salvos. Sin embargo, los parientes de Hernández no descartan que en ese punto pudiese estar ella, ya que desde ese momento no han podido volver a ingresar a esa zona para buscarla.

"Menos mal que los del Gaula, como tenía conocimiento de nuestra salida, se dieron cuenta. Llegaron por la ubicación que tenían de nosotros y nos alcanzaron a sacar del lugar y no dejaron que nos siguieran entrando hacia allá", agregaron los entrevistados.

