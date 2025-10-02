En vivo
Padres de Tatiana Hernández, médica desaparecida en Cartagena, casi son secuestrados: "Nos sacaron"

Padres de Tatiana Hernández, médica desaparecida en Cartagena, casi son secuestrados: "Nos sacaron"

Los progenitores de la joven que desapareció hace más de cinco meses mientras hacía sus prácticas universitarias en Cartagena contaron un duro momento que tuvieron que vivir en su búsqueda.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de oct, 2025
Madre de Tatiana Hernández
La madre continúa su búsqueda, pero con pocas respuestas. -
Fotos: archivo y Noticias Caracol

