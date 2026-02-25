En vivo
COLOMBIA  / "Para la polarización, la conversación": siga en vivo el foro organizado por Caracol TV

"Para la polarización, la conversación": siga en vivo el foro organizado por Caracol TV

El evento se lleva a cabo este miércoles y busca generar escenarios en medio de la necesidad de dialogar sobre los temas que dividen a Colombia.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de feb, 2026
Con el objetivo de generar escenarios que plasmen la necesidad de dialogar sobre los temas que dividen a Colombia, este miércoles se lleva a cabo el foro "Para la polarización, la conversación", que tiene cuatro paneles y es organizado por Caracol Televisión y la Fundación Conversa Colombia, con el apoyo de PNUD y BDO Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El foro, transmitido por las plataformas digitales de Noticias Caracol y en Ditu, busca demostrar que, al conversar, se pueden encontrar múltiples puntos en común que antes del diálogo se consideraban imposibles.El evento abrirá teniendo como invitados a cuatro de los colombianos que hicieron parte de la campaña #MejorConversemos para brindar su perspectiva sobre lo que nos polariza, para posteriormente abrir la agenda académica con empresarios, representantes de organismos multilaterales, líderes de opinión, entre otros.

Siga a continuación, todos los detalles del foro "Para la polarización, la conversación" en vivo.

Noticia en desarrollo...

