Para reducir trancón, importante vía de Cali tendrá cambio desde próximo martes; irá hasta diciembre

Con el objetivo de mejorar la movilidad hacia el sur de Cali, a partir del 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre se implementará un carril reversible en la Avenida Cañasgordas. Esta medida, acorde con información suministrada por la alcaldía de la capital vallecaucana, busca optimizar el ingreso vehicular desde el municipio de Jamundí durante las horas pico de la mañana, pues suelen ser momentos de alto tráfico vehicular que pueden ocasionar importantes contratiempos a quienes madrugan hacia sus lugares de estudio o de trabajo.

Por el momento se ha dado a conocer que el reversible estará habilitado de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 7:30 de la mañana, en el tramo comprendido entre la Glorieta Alfaguara y el Puente La Viga, en sentido Sur–Norte. Eso sí, los conductores deberán tener en cuenta que dicha medida no aplicará ni tendrá vigencia durante los fines de semana o días festivos.

La estrategia responde a estudios de movilidad que han demostrado una significativa mejora en los tiempos de desplazamiento. Y es que acorde con los análisis, la implementación del carril reversible puede reducir hasta en un 50% los tiempos de recorrido, beneficiando directamente a más de 4.000 vehículos que transitan diariamente por este corredor. Sin la medida, la velocidad promedio cae de 42 kilómetros por hora a tan solo 15 kilómetros por hora, lo que representa un alto nivel de congestión durante la hora pico que altera los horarios y planes de gran parte de los conductores que transitan por estos corredores viales.



Vías alternas hacia Jamundí durante horarios de reversible

Para quienes necesiten movilizarse hacia Jamundí durante el horario de operación del reversible, se han establecido rutas alternas por la Carrera 125, Sachamate, Chipaya, Carrera 127 y la Vía Cali–Jamundí. Por su parte, la Vía Panamericana continuará operando con normalidad.

El operativo contará con señalización temporal y presencia de agentes de tránsito, en el marco de un trabajo articulado entre las autoridades de Cali, Jamundí y la Gobernación del Valle del Cauca. Esta intervención, acorde con las autoridades de la ciudad, representa un paso importante hacia una movilidad más eficiente y ordenada en el sur del área metropolitana. Se recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos y tener en cuenta los horarios y desvíos establecidos.



¿Movilidad en Cali: cómo funciona el pico y placa desde el 1 de julio?

Desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025, la ciudad de Cali implementa una nueva rotación del programa “pico y placa”, con el propósito de mejorar la movilidad urbana y contribuir a la reducción de la contaminación ambiental. Esta medida se aplicará de lunes a viernes en un horario continuo de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

La restricción vehicular se organiza de acuerdo con el último dígito de la placa, de la siguiente manera:



Lunes: Placas terminadas en 3 y 4

Martes: Placas terminadas en 5 y 6

Miércoles: Placas terminadas en 7 y 8

Jueves: Placas terminadas en 9 y 0

Viernes: Placas terminadas en 1 y 2

Con esta rotación, las autoridades locales buscan optimizar el flujo vehicular en las principales vías de la ciudad, especialmente durante las horas pico, al tiempo que se reducen los niveles de emisiones contaminantes provenientes del parque automotor. Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta esta normativa, con el fin de evitar sanciones y contribuir al buen funcionamiento de la movilidad en Cali.

