Investigan misteriosa muerte de influencer 'La Traviesa RP' en vía de Antioquia: recibió 4 puñaladas

Hay luto en el departamento de Antioquia luego de que se conociera la trágica muerte de Estefanía Restrepo Valencia, influenciadora conocida como La Traviesa RP, de solo 26 años. La mujer llegó a la clínica Las Vegas de Medellín, acompañada por su expareja, tras haber recibido 4 puñaladas en puntos críticos de su cuerpo luego de haber sido víctima de un supuesto robo en plena vía de Antioquia. Así lo explicó su propio exnovio, conductor de plataformas, quien fue el encargado de trasladarla hacia tal punto.

Aunque las autoridades se encuentran investigando los hechos para determinar la certeza de los acontecimientos, por el momento el hombre sostiene que todo ocurrió cuando se encontraba junto a la mujer en su vehículo a la altura de la variante a Caldas. Según esta versión, el sujeto estaba junto a la mujer cuando fue abordado por dos personas en motocicleta, quienes les pidieron todas las pertenencias y los amenazaron con armas contundentes.

En eso, el hombre sostiene que los delincuentes procedieron a atacar a la influenciadora, propinándole heridas graves en el cuello, hombro izquierdo y un dedo de su mano que provocaron su muerte tiempo después. La expareja de la mujer, por su parte, expuso que también recibió un ataque de los criminales en su brazo izquierdo. Valencia, o La Traviesa RP, alcanzó a ser ingresada al centro asistencial, pero la gravedad de tales heridas le provocó la muerte antes de ser sometida a un procedimiento quirúrgico.



Este incidente ocurrió el pasado viernes 17 de 2025, día en el que la joven se reunió con el hombre que la trasladó finalmente al centro asistencial. Según relatos de la familia, la mujer se había visto con este sujeto, su expareja, para hablar tras la reciente ruptura que afrontaban. Por el momento, las autoridades continúan investigando los hechos para verificar que el testimonio del hombre coincida con las pruebas y los registros en cámara evidenciados.

Por su parte, el padre de Valencia le dijo al medio de comunicación local Teleantioquia que el testimonio de la expareja de su hija tendría algunas incongruencias por varios factores. En primer lugar, el progenitor dijo que, pese a que dicha versión apunta a que todo ocurrió por un hurto, los delincuentes no se llevaron ninguna pertenencia de la influenciadora. "Dicen que los abordaron 2 muchachos en una moto para robarlos y que, en medio del forcejeo, le pegaron una puñalada a mi hija, pero no se llevaron absolutamente nada", explicó al medio citado.



En segundo lugar, el pariente de La Traviesa RP no entiende por qué el hombre que viajaba junto a la joven no la llevó a un centro de salud cercano tan pronto ocurrió el ataque, sino que, por el contrario, prefirió trasladarla a una zona lejana, perdiendo tiempo valioso para atender las heridas. Por ahora las autoridades se encuentran investigando las circunstancias de lo ocurrido y anunciaron que se encuentran haciendo revisión de material de video que pudieron recolectar las cámaras de seguridad del sector en el que se habrían presentado los hechos.



¿Quién era La Traviesa RP, influenciadora asesinada en Medellín?

Estefanía Restrepo Valencia, conocida en redes sociales como La Traviesa RP, era una conocida influenciadora con más de 216.000 seguidores en su cuenta de Facebook y otros 27.000 en TikTok. Solía publicar contenido de bromas o piezas graciosas con el fin de entretener a los usuarios que la veían. La mujer también solía hacer juegos junto a integrantes de su familia o amigos cercanos, relatando anécdotas del día a día y haciendo dinámicas entretenidas para parejas.



