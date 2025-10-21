En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Investigan misteriosa muerte de influencer 'La Traviesa RP' en vía de Antioquia: recibió 4 puñaladas

Investigan misteriosa muerte de influencer 'La Traviesa RP' en vía de Antioquia: recibió 4 puñaladas

La mujer, conocida en redes sociales como La Traviesa RP, fue llevada a un centro asistencial por su pareja, quien aseguró que los hechos ocurrieron en medio de un robo. Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias de lo ocurrido.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 21 de oct, 2025
Noticias Caracol (20).jpg
Las autoridades se encuentran haciendo la correspondiente revisión de cámaras de seguridad para determinar las circunstancias de los hechos. -
Fotos: redes sociales

