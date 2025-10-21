Mamá de influencer Baby Demoni reveló sus últimos minutos e hizo grave denuncia: "Me la quitaste"

En medio del dolor por la muerte de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como 'Baby Demoni', su madre, identificada solo por el nombre de Yenny, rompió el silencio con dos videos publicados en su cuenta de TikTok, donde relató los últimos momentos junto a su hija y lanzó una grave acusación sobre lo ocurrido. La mujer, quien publicaba frecuentemente los videos junto la influencer bajo el usuario yaen.nashkin, pidió justicia y expresó su inconformidad con las versiones que circulan sobre las circunstancias de la muerte de la joven.

La creadora de contenido, de 24 años, falleció el pasado miércoles 15 de octubre en un hospital privado de Bogotá, tras haber sido hallada en su vivienda con múltiples heridas y trasladada de urgencia por allegados. Hasta el momento, los hechos que rodean su muerte son materia de investigación por parte de las autoridades.

En su primera intervención pública, difundida el domingo 19 de octubre, Yenny habló durante más de siete minutos sobre el impacto que la muerte de su hija dejó en su vida y en la de toda la familia. “Me dieron ganas de darles las gracias a las personas que creyeron, que apoyaron a mi hija, que aceptaron su manera de ser, porque fue una gran mujer, fue una gran hija, una gran mamá. Dios se llevó una parte de mí, se me llevó mi vida”, comenzó diciendo la madre de la influencer, visiblemente afectada.



Durante su mensaje, la mujer pidió respeto en medio del proceso judicial y aseguró que confía en que los hechos serán esclarecidos. “Como mamá les quiero pedir prudencia. Esto está en investigación. La única conclusión es que ella no hubiera hecho nada para atentar contra ella, eso es lo único y yo como mamá lo sé. Y hay que esperar, yo sé que hay una justicia divina”, expresó. Entre lágrimas, Yenny recordó la personalidad de su hija, a quien describió como el centro de unión de la familia y una persona alegre. “Mi hija estaba en indefensión y esto nunca debió haber pasado, dejó a su bebé sin mamá, quedamos el resto de la familia, pero quedamos muertos en vida. Yo como mamá porque ella era mi primogénita, mi amiga, mi confidente, mi parcera. Más que todo éramos parceras, amigas”, señaló.

En la grabación, también hizo referencia a los rumores y especulaciones que han circulado en redes sociales tras la muerte de 'Baby Demoni' y agregó, sin dar detalles: “Toca esperar, cada uno de ustedes hará sus suposiciones. El personaje hace sus videos, sus suposiciones, sus cosas y ya queda al criterio de cada uno”. Al día siguiente, el lunes 20 de octubre, Yenny publicó un segundo video, de más de nueve minutos, en el que volvió a referirse al caso y pidió a las autoridades que el hecho no quede impune. En esta ocasión, apareció con tapabocas y visiblemente más afectada. “Ya después de haber sepultado a mi hija, quiero pedirles a las autoridades, a la policía, a quien nos pueda ayudar, que nos pueda ayudar a agilizar esto. Por favor, que la muerte de mi hija no se quede impune, que ella era buena”, empezó diciendo.



En ese video, relató parte de la vida personal de la joven y reveló detalles sobre la relación sentimental que mantenía con un hombre identificado como Miguel López. “Estoy a una cuadra del parque donde nos sentábamos, donde hablábamos, donde se sentaba a contarme sus tristezas. No hace muchos meses se sentó a contarme todo lo que pasaba en su relación con Miguel. Hay veces cuando ella llegaba con su ropita aquí a la casa, con la ropa de la niña, que porque ella no quería vivir más con él y la tenía tan manipulada que ella no podía durar aquí un día porque tenía que devolverse otra vez para la casa de él”, afirmó.

Yenny aseguró que, además, su hija fue víctima de agresiones físicas en esta relación. “Me le hacía daño a mi hija, varias veces la golpeó, y yo le decía: ‘Mami, ¿por qué permite eso?’ y ella me decía: ‘Ay, mamá no se meta’, y yo entiendo porque estaba enamorada”, relató. En su testimonio, insistió en que la pareja de la joven estaba marcada por los celos y el control: “Mis hijas se dieron cuenta que el desgraciado la tenía manipulada, todo le controlaba, todo, su teléfono, sus cuentas, todo”. Finalmente, detalló que dicha situación radicaba en una "envidia" que tenía por su rápido crecimiento en las redes sociales, donde acumulaba más de más de 123.000 seguidores en Instagram y más de 945.000 en TikTok.

"Yo le entregué mi hija a él sana, salva y yo le entregué a una hija que aún no trabajaba en redes, pero tenía sus pinitos ahí. Yo siempre le dije a ella que a él se le veía la envidia y la rabia y ella me lo decía: 'Es que está envidioso, mamá, porque a mí sí me va bien'. Yo le decía que sí, usted está para tener otro tipo de persona, para tener otras cosas, sumercé nació para ser grande, para brillar, mi amor", expresó y, en su relato, Yenny lanzó una denuncia directa contra la pareja sentimental de su hija. Hablando fijamente a la cámara manifestó: "Miguel López, se va a hacer justicia, ¿oyó? ¿Oyó, Miguel? Donde quiera que esté y si usted ve este video, se va a hacer justicia y usted lo sabe y ya hablamos, Miguel, el día que mi hija falleció, yo lo llamé y hablamos y yo le dije: 'Si no hay justicia terrenal, va haber justicia divina' porque nos mató, nos robó la vida".

Al respecto, aseguró que la pareja estaría directamente involucrado en el fallecimiento: “Ella era mi vida, mi amor. Me la arrebataste Miguel López, me la arrebataste, me la quitaste. Le quitaste una madre a Brianna, me quitaste una hija a mí. Ya no tengo lágrimas, estoy cansada de tomar pastas para dormir”.



Los últimos minutos de 'Baby Demoni': el desgarrador testimonio de la madre sobre el día de su muerte

La madre también contó lo que vivió la noche en que su hija fue internada en el hospital y dijo que permaneció junto a la joven en la clínica, hablándole al oído mientras los médicos intentaban mantenerla con vida. “Estar en una clínica, hablándole al oído, pasar una noche tan terrible y en vela, porque esa noche fue la peor noche de mi vida. Estarle hablando en su oído, sin ella poderse mover, con soporte mecánico y decirle: ‘Mi amor, quédate", recordó y añadió que, en medio del dolor, le suplicaba que no se fuera y que pensara en su pequeña hija. “Le decía: ‘No te vayas, no me hagas esto, no le hagas esto a tu niña’, y yo sabía que ella estaba luchando y a ella le salía una lágrima de su ojito y yo se la limpiaba”.

Entre sollozos, relató cómo trató de despedirse de ella acariciándola y besándola mientras intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo. “Yo le besé todo, su cuerpo, su carita, sus orejitas, sus manos, sus piecitos, sus rodillas y yo la miraba y pensaba que esto era un sueño”, dijo. Recordó que gritó y le pidió a Dios que la dejara "ocupar su lugar", porque ya no encontraba razones para seguir viviendo. “Le decía a Dios que me pusiera en el lugar de ella porque se me acabaron las ganas de vivir”, señaló.

Sobre el proceso judicial, la mujer pidió que las investigaciones avancen con celeridad y que se esclarezcan los hechos. “Yo sé que esto es un proceso, que hay muchas cosas que no se pueden decir. Cosas que uno como familia sabe y no puede hablar, y toca esperar que las autoridades vayan haciendo y armando el caso. Yo les pido que no quede en impunidad la muerte de mi hija”, insistió.



El caso de Baby Demoni ha generado conmoción en redes sociales, donde seguidores, amigos y otros creadores de contenido han expresado su tristeza y pedido justicia. En las últimas horas, allegados confirmaron que se realizaron las exequias de la joven y que se habilitó un espacio para que sus seguidores pudieran despedirse.

Las primeras versiones conocidas indican que la creadora de contenido fue hallada en su vivienda con heridas de gravedad. Según el también influencer Robin Alexis Parra Gamboa, conocido como 'La fresa más nea', “ella estaba peleando" con 'Samor one', que se identificó en su cuenta oficial como la pareja de Esquin desde "hace cinco años". "Colgamos y me siguió enviando audios llorando diciéndome muchas cosas, que no sabía qué hacer”, puntualizó en una grabación difundida el mismo miércoles 15 de octubre. El joven aseguró que llamó a la hermana de Esquín y que una vecina le informó que “se escucharon un montón de gritos, que estaban discutiendo, que vieron que tenía sangre”.

Poco después, las empresarias Yina y Juliana Calderón publicaron mensajes en redes pidiendo oraciones por la salud de la joven. Fue Yina Calderón quien más tarde confirmó su fallecimiento: “Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro, luego el novio llamó a decir que ella se había colgado (...) En el hospital encuentran huellas de asfixia, o sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune”, expresó en un video.

Por su parte, el creador de contenido identificado como Samor one, pareja de la joven, también se pronunció públicamente sobre lo ocurrido. En un video de más de cuatro minutos publicado en su cuenta de TikTok, aseguró que él fue quien la auxilió y la llevó al hospital. “Yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión. En esa fuerte discusión, pues hombre yo estaba muy ofuscado, yo me salí a tomar un poco de aire (...) Me devolví lo más rápido que pude y la encontré en una situación en la que se estaba haciendo daño”, explicó.

El hombre negó las acusaciones en su contra y manifestó que cuenta con pruebas que respaldan su versión, en la que afirmó que estuvo 15 minutos lejos y fue por un mensaje que le dejó la joven que regresó.. “Ya me están llegando mensajes amenazándome, amedrentándome de la comunidad de ella, pensando que yo soy el culpable cuando no es así. Gracias a Dios, yo tengo todas las pruebas de todo”, señaló. Aseguró además que, tras dejar a la familia de la joven en el hospital, decidió regresar a su vivienda y anunció que emprendería acciones legales por los señalamientos en su contra. “Voy a poner mi denuncia penal porque finalmente es mi buen nombre el que están afectando cuando yo fui la persona que la auxilió”, indicó.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.