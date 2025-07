Paro arrocero en Colombia: las razones de la protesta y las vías bloqueadas en el segundo día

El paro nacional indefinido de arroceros llega este martes 15 de julio a su segundo día. La protesta ha generado bloqueos y afectaciones en varias vías principales de Colombia. La razón de la manifestación es debido a que los cultivadores consideran que el sector atraviesa una grave crisis económica, la cual está marcada por pérdidas en la producción y el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Uno de los puntos más afectados es la vía entre Bogotá y Villavicencio, específicamente en el sector de Llano Lindo. En este punto hay cierres desde este lunes. De hecho, los manifestantes cierran durante seis horas y abren por una. En tanto, en el departamento del Tolima también se registran afectaciones significativas en la movilidad, con cuatro vías cerradas entre el sur y el norte. La situación más difícil se presenta en la vía que conecta El Espinal con Ibagué, un corredor vital hacia el centro y occidente del país, que ha permanecido con cierre total.

En el departamento del Huila, los arroceros también se han movilizado, bloqueando vías en cuatro puntos clave, incluyendo las que conectan con el sur del país y la que une Neiva con Bogotá. Se estima que alrededor de 1.500 arroceros participan en estas protestas, con cierres de cinco horas y una hora de apertura.



¿Cuáles son los reclamos y denuncias de los arroceros?

Los productores de arroz denuncian que la producción de este alimento les está dejando pérdidas considerables. El costo de producir una hectárea de arroz asciende a 11 millones de pesos, mientras que el precio de venta apenas alcanza los 9 millones de pesos. A esto se suma una drástica caída en el precio por carga de 125 kilos: en octubre del año pasado se pagaba a 235.000 pesos y, actualmente, ha descendido a 170.000 pesos, una disminución cercana al 20 por ciento en menos de un año.

Publicidad

Además de la problemática de precios, los arroceros acusan al Gobierno nacional de incumplir los acuerdos pactados en marzo pasado cuando llevaron a cabo otro paro. Entre los compromisos pendientes se encontraba el pago de 15.000 pesos por carga para pequeños productores y 9.750 pesos para medianos, recursos que, según el gremio, aún no han sido desembolsados. "Para recibir el apoyo directo a la comercialización únicamente van 200 habilitados, pero a esos 200 habilitados no le han entregado ni siquiera mil pesos", afirmó un productor.



¿Qué ha dicho el Gobierno Nacional?

Frente a estos señalamientos, la viceministra de Agricultura, Geidy Ortega, dijo en Noticias Caracol que, efectivamente, esos pagos no se han realizado. Sin embargo, no aceptó que esta cartera haya incumplido, argumentando que se encuentran "en la fase de pago" y "a unos días de iniciar las entregas de los recursos". La funcionaria también explicó que se ha propuesto una resolución para fijar un valor mínimo al producto, sugiriendo un precio de 192.991 pesos por carga.

No obstante, los productores de arroz consultados insisten en que, para que la producción sea rentable, el precio mínimo por carga de 125 kilos debe ser de 205.000 pesos.



¿Cuáles son las vías afectadas?

Estos son algunos de los puntos del país donde hay cierres de vías. En la mayoría, los productores bloquean la vía por 6 horas y abren por una.



Neiva-Saldaña

Bogotá-Villavicencio

Girardot-Ibagué

San Roque-La Paz

Ibagué-Mariquita

NOTICIAS CARACOL