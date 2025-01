Revelan video del crimen de La Diabla, a quien habrían confundido con hija de pastor en Aguachica

Este jueves 23 de enero se informó sobre el asesinato de Zaida Andrea Sánchez, más conocida como La Diabla y a quien, según se ha informado, habrían confundido con la hija de los pastores Marlon Yamith Lora y Yurlay Rincón, Ángela Natalia Lora Rincón, todos ultimados a tiros el 29 de diciembre de 2024. Un cuarto integrante de la familia, Santiago Lora Rincón, que resultó herido en el ataque sicarial, murió dos días después.

¿Cómo se produjo el crimen de La Diabla?

La mujer llegó a Medellín, capital de Antioquia, el pasado 14 de enero, tras la masacre de la familia de los pastores en Aguachica, Cesar, y el asesinato de su pareja cometido días antes en El Banco, Magdalena, quien era conocido con el alias de El Calvo.

La mujer de 27 años se movilizaba en una camioneta de alta gama con un niño, que sería su hijo, y otra persona, en la noche del miércoles.

Cuando se bajó del vehículo, el cual parquearon cerca del hotel donde se hospedaba La Diabla, esta fue abordada por un sicario que la siguió y le disparó cinco veces, impactándola en el rostro, un brazo y el cuello.

En un video captado por una cámara de seguridad se veía a la mujer corriendo para intentar salvaguardar su vida, pero finalmente terminó tendida en el piso. Su asesino, que se movilizaba con otro sujeto en moto, escapó del sitio.

¿Tenía La Diabla alguna relación con la familia del pastor asesinada en Aguachica?

En una declaración que dio la mujer a comienzos de enero y fue revelada por el diario El Tiempo, decía que estaba “atravesando un momento muy difícil, temo por mi vida y la de mi familia. Me están tratando de involucrar en algo en que no tengo nada que ver”, dijo en su momento. Añadió que “me quieren utilizar como cortina de humo y quieren involucrar a inocentes para tapar la verdad. La verdad que todo el mundo quisiera saber. Hago responsable a las autoridades de todo lo que me pueda pasar a mí y a los míos”.

Sin embargo, se maneja la hipótesis de que la pareja de La Diabla, El Calvo, estaba vinculado con el pastor asesinado en Aguachica y que los crímenes estarían relacionados.

Las autoridades también tienen otra línea de investigación, que tiene que ver con una extorsión de la que supuestamente era víctima Ángela Lora, la hija del pastor, que junto a su primo Nelson Hernández fue amenazada.

El hombre le dijo a Noticias Caracol en Vivo que hacía “responsable a la Unidad Nacional de Protección y al Gobierno nacional si algo me sucede a mí o algún integrante de mi familia porque este es un caso que ellos ya conocen. A mí se me realizó un análisis de riesgo desde finales de julio o comienzos de agosto y hasta el momento no he recibido una respuesta positiva por parte de la Unidad Nacional de Protección, cuando lo que yo exijo, en el ejercicio de mis funciones, es por lo menos un esquema completo de seguridad”.

