Pico y placa en Ibagué: así aplica la medida entre el 15 y el 19 de septiembre

La capital del Tolima continúa con la rotación del pico y placa para vehículos particulares, medida que busca mejorar la movilidad y disminuir la contaminación. La restricción, que comenzó a regir el pasado 1 de julio y se extenderá hasta el 31 de diciembre, cumple esta semana su tercer mes de aplicación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El horario se mantiene de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., y aplica sin excepción para todos los vehículos matriculados en la ciudad.



Rotación de placas del 15 al 19 de septiembre

Lunes 15 de septiembre: 0 y 1

0 y 1 Martes 16 de septiembre: 2 y 3

2 y 3 Miércoles 17 de septiembre: 4 y 5

4 y 5 Jueves 18 de septiembre: 6 y 7

6 y 7 Viernes 19 de septiembre: 8 y 9

El secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, recordó que no hay permisos especiales para circular en los días de restricción. Sin embargo, siguen vigentes las llamadas horas valle, que permiten desplazamientos en dos franjas: de 9:00 a 11:00 a.m. y de 3:00 a 5:00 p.m.

Estas excepciones están pensadas para facilitar actividades esenciales como llevar a los niños al colegio, asistir a citas médicas o cumplir compromisos laborales.



Multas y control

Las autoridades reiteraron que quienes circulen en horarios no permitidos serán sancionados con las multas establecidas en la normativa. El objetivo, insisten, es garantizar un tránsito más fluido y equilibrar el uso de las vías en Ibagué, especialmente en las horas de mayor congestión.



LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL

