Pico y placa en Medellín: horarios y restricciones para el jueves 13 de marzo de 2025

El pico y placa es una medida de restricción vehicular implementada en varias ciudades de Colombia, incluyendo Medellín, con el objetivo de reducir la congestión en las vías y mejorar la calidad del aire. Esta normativa se basa en la rotación de vehículos según el último dígito de la placa, limitando su circulación en días y horarios específicos. Para el jueves 13 de marzo de 2025, la restricción en Medellín aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1 y 7, y a las motocicletas cuyo primer dígito sea 1 y 7.

La restricción del pico y placa en Medellín para vehículos particulares comenzará a las 5:00 a.m. y finalizará a las 8:00 p.m. Para los taxis, la medida se extiende desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Es crucial tener en cuenta que esta normativa no aplica durante los fines de semana. Las zonas de aplicación incluyen las principales vías de la ciudad, aunque existen algunas excepciones y vías exentas de la medida.

Pico y placa en Medellín primer semestre de 2025 - Alcaldía de Medellín

Excepciones y vehículos exentos del pico y placa en Medellín

No todos los vehículos están sujetos a la restricción del pico y placa. Los automóviles eléctricos, híbridos y aquellos que operan con gas natural están exentos, siempre y cuando cuenten con matrícula vigente. Además, los carros de emergencia, servicios médicos, transporte de alimentos, medios de comunicación y aquellos utilizados en labores de seguridad nacional y orden público también pueden circular libremente.



Impacto del pico y placa en la movilidad urbana

El principal objetivo del pico y placa es disminuir la congestión vehicular en las horas pico. Al limitar la cantidad de vehículos en circulación, se espera que las vías estén menos saturadas, permitiendo un flujo de tráfico más eficiente. Esto no solo beneficia a los conductores, sino también a los usuarios del transporte público, quienes pueden experimentar tiempos de viaje más cortos y menos retrasos.

Otro beneficio significativo del pico y placa es la mejora de la calidad del aire. Menos vehículos en las calles significa una reducción en las emisiones de gases contaminantes, contribuyendo a un ambiente más limpio y saludable para todos los habitantes de Medellín. Esta medida es especialmente importante en una ciudad que ha enfrentado problemas de contaminación del aire en el pasado.

Pico y placa en Medellín para este miércoles, 2 de octubre de 2024 - FOTO: Camilo Suárez Echeverry

Además, el pico y placa también busca incentivar el uso del transporte público. Al restringir el uso de vehículos particulares, se espera que más personas opten por alternativas como el metro, los buses y las bicicletas. Esto no solo ayuda a reducir la congestión y la contaminación, sino que también promueve un estilo de vida más activo y saludable.



Consecuencias de incumplir el pico y placa en Medellín

Incumplir la medida del pico y placa puede resultar en sanciones económicas y la inmovilización del vehículo. Para 2025, la multa por violar esta normativa en Medellín es de $711.750 COP aproximadamente. Además, dependiendo del caso, la inmovilización del vehículo podría sumarse a la sanción económica.

Para muchos conductores, el pico y placa requiere una planificación cuidadosa de sus desplazamientos diarios. Es importante estar informado sobre las restricciones vigentes y considerar alternativas de transporte para evitar sanciones. Planificar con anticipación puede ayudar a minimizar el impacto de esta medida en la rutina diaria.



Vías exentas de la medida del pico y placa

En Medellín, algunas vías están exentas de la restricción del pico y placa. Estas incluyen el Sistema Vial del Río, compuesto por la autopista Sur, la avenida Regional y la avenida Paralela, la avenida Las Palmas y la avenida 33 (desde el río hasta su conexión con Las Palmas). También están exentas la calle 10 (desde el río hasta la Terminal del Sur y su conexión con el aeropuerto Enrique Olaya Herrera), las laterales de la quebrada La Iguaná (entre las carreras 63 y 80), y la calzada Norte del puente Horacio Toro.

Vías exentas del pico y placa en Medellín - Alcaldía de Medellín

Pico y placa para taxis en Medellín

En Medellín, el pico y placa también se aplica a los taxis con ciertas restricciones. El jueves 13 de marzo de 2025, los taxis con placas terminadas en 7 no podrán circular entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Manténgase informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

