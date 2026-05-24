¡Pilas! así funciona el pico y placa en Bucaramanga del 25 al 30 de mayo de 2026

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga mantiene vigente la medida de pico y placa para el primer semestre de 2026, establecida mediante la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025, con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital santandereana y reducir la congestión vehicular en los principales corredores viales.



Para la semana comprendida entre el 25 y el 29 de mayo de 2026, los conductores deberán tener en cuenta la rotación vigente que aplica de lunes a viernes en jornada continua, así como la restricción especial de los sábados, medida que sigue activa dentro del calendario oficial de control vehicular.

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Horarios vigentes de la medida

En Bucaramanga, el pico y placa opera en los siguientes horarios:



Lunes a viernes : de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Durante estos periodos, los vehículos particulares, de servicio oficial, diplomático, consular y de matrícula extranjera deben acatar la restricción, con algunas excepciones establecidas por la normativa local. El servicio público individual tipo taxi no está incluido en esta regulación.

Rotación del 25 al 29 de mayo

De acuerdo con el esquema vigente de la Dirección de Tránsito, la restricción por último dígito de la placa se distribuye así durante esta semana:



Lunes 25 de mayo: no podrán circular vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

no podrán circular vehículos con Martes 26 de mayo: restricción para placas finalizadas en 9 y 0.

restricción para Miércoles 27 de mayo: aplica para vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

aplica para vehículos con Jueves 28 de mayo: restricción para placas finalizadas en 3 y 4.

restricción para Viernes 29 de mayo: no podrán circular vehículos con placas terminadas en 5 y 6.

El sábado 30 de mayo de 2026 también está sujeto a la medida de pico y placa en Bucaramanga. En esta jornada, la restricción aplica para los vehículos cuya placa termina en 1 y 2.

Recomendaciones a los conductores

Las autoridades de tránsito insisten en la importancia de respetar la medida, no solo para evitar sanciones económicas, sino también para contribuir a una mejor circulación vehicular en Bucaramanga. El incumplimiento del pico y placa puede generar multas y la inmovilización del vehículo.



Además, la Dirección de Tránsito recomienda a los ciudadanos consultar de forma permanente los canales oficiales, ya que las rotaciones pueden actualizarse conforme avance el trimestre y las disposiciones administrativas.



En este sentido, la entidad ha reiterado que la información sobre cambios o ajustes se publica a través de su página web y redes sociales oficiales, con el fin de mantener informada a la ciudadanía y facilitar el cumplimiento de la norma.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co