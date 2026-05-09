¡Pilas! Así funcionará el pico y placa en Villavicencio del 11 al 15 de mayo

La movilidad en Villavicencio continúa siendo uno de los ejes centrales de la administración municipal en este 2026. Tras el inicio de la medida el pasado mes de enero, la Secretaría de Movilidad recuerda a todos los ciudadanos que el pico y placa para vehículos particulares sigue operando con total normalidad bajo las directrices del Decreto 015.



Esta normativa, que se extenderá hasta el próximo 22 de diciembre, busca reducir la congestión vehicular en puntos críticos de la ciudad.

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Para la semana comprendida entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo de 2026, los conductores deben estar atentos a la rotación diaria basada en el último dígito de la placa nacional.



Rotación oficial para la semana

De acuerdo con la programación establecida por la Alcaldía de Villavicencio, la restricción para esta semana de mayo se distribuye de la siguiente manera:

Lunes 11 de mayo: No podrán circular las placas terminadas en 5 y 6 .

No podrán circular las placas terminadas en . Martes 12 de mayo: La restricción aplica para los dígitos 7 y 8 .

La restricción aplica para los dígitos . Miércoles 13 de mayo: El turno corresponde a las placas finalizadas en 9 y 0 .

El turno corresponde a las placas finalizadas en . Jueves 14 de mayo: La medida rige para los números 1 y 2 .

La medida rige para los números . Viernes 15 de mayo: Finaliza la semana con la restricción para los dígitos 3 y 4.

Es importante destacar que el horario de restricción no es continuo durante todo el día. Los conductores deben evitar circular dentro del polígono restringido en dos franjas horarias: de 6:30 a.m. a 9:30 a. m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.



Actualmente, quienes incumplan la norma se exponen al comparendo C14, el cual equivale a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, sumado a la inmovilización inmediata del vehículo.



Las excepciones de circulación

El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, ha sido enfático en aclarar que el perímetro de restricción es el mismo que se definió en el año 2025. No obstante, existe una alternativa para los conductores: los vehículos que tengan pico y placa sí pueden transitar por las vías que delimitan el polígono, siempre y cuando no crucen hacia el interior de la zona restringida.



Esta medida es fundamental para garantizar que quienes necesitan atravesar la ciudad hacia sectores periféricos puedan hacerlo sin incurrir en faltas, siempre que respeten los límites geográficos establecidos en el decreto municipal.

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Se recomienda a los villavicenses revisar los mapas oficiales de movilidad para evitar ingresos accidentales al centro de la ciudad durante las horas de restricción.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co