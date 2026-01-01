¡Pilas! Por esta razón Estados Unidos podría retener el pasaporte de ciudadanos colombianos

Para muchos colombianos, Estados Unidos es uno de los destinos más atractivos por múltiples razones, turismo, estudios, visitas familiares e incluso oportunidades laborales. Para ingresar a este país, el pasaporte vigente, acompañado de la visa correspondiente, es un requisito indispensable. Sin embargo, lo que muchos viajeros desconocen es que no basta con tener el documento en regla desde el punto de vista administrativo, su estado físico también es clave y puede marcar la diferencia entre ingresar sin inconvenientes o enfrentar serios problemas en migración.



En ese contexto, autoridades migratorias de Estados Unidos han reiterado que están facultadas para retener, rechazar o invalidar pasaportes extranjeros, incluidos los de ciudadanos colombianos, cuando estos no cumplen con los estándares exigidos. La medida no responde a una decisión arbitraria, sino a normas internacionales de seguridad y control migratorio que buscan garantizar la autenticidad de los documentos de viaje.



¿Por qué Estados Unidos podría quitar el pasaporte a un colombiano?

De acuerdo con los lineamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos, un pasaporte deja de ser válido para viajar cuando presenta daños visibles, alteraciones o señales de manipulación que dificulten la lectura de la información o pongan en duda su autenticidad. En estos casos, los agentes migratorios tienen la potestad de no aceptar el documento como identificación válida en los controles fronterizos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este tipo de situaciones se vuelven más frecuentes durante temporadas de alto flujo de viajeros, como fin de año, vacaciones escolares o temporadas turísticas, cuando miles de colombianos se desplazan hacia ese país. Ante este panorama, crecen las consultas sobre qué tipo de deterioros pueden generar inconvenientes y cuáles no representan un problema real.



Alteraciones o daños que pueden generar la retención o rechazo del pasaporte

Existen varias condiciones físicas que, según las autoridades estadounidenses, pueden llevar a que un pasaporte sea considerado inválido para ingresar al país. Entre las más comunes se encuentran:



Contacto con líquidos o humedad , cuando este provoca manchas, borrones o distorsiones en los datos impresos.

, cuando este provoca manchas, borrones o distorsiones en los datos impresos. Roturas severas en la libreta o en la página principal donde figuran los datos personales del titular.

donde figuran los datos personales del titular. Marcas, sellos o anotaciones no oficiales , realizadas por personas o entidades distintas a las autoridades migratorias.

, realizadas por personas o entidades distintas a las autoridades migratorias. Falta de páginas , especialmente aquellas destinadas a visas o registros migratorios.

, especialmente aquellas destinadas a visas o registros migratorios. Cortes, perforaciones o daños estructurales que comprometan la integridad del documento.

En cualquiera de estos casos, un inspector migratorio puede considerar que el pasaporte no cumple con los estándares mínimos de validez. Esto puede derivar en la negativa de ingreso y, en algunos escenarios, en la retención del documento mientras se define la situación del viajero.

Aunque no todo signo de uso implica que el pasaporte deba ser reemplazado. Las autoridades estadounidenses aclaran que existen desgastes normales que no invalidan el documento ni deberían impedir el viaje. Entre ellos están:



Dobleces leves producto de guardarlo en bolsillos, mochilas o fundas.

producto de guardarlo en bolsillos, mochilas o fundas. Apertura natural de las páginas causada por el uso frecuente.

En términos generales, si el pasaporte conserva su estructura intacta, no presenta alteraciones en la información y no ha sido intervenido de manera irregular, sigue siendo válido para viajar, aunque muestre señales normales de uso.



¿Qué hacer si el pasaporte está dañado?

La recomendación oficial es no viajar con un pasaporte deteriorado, en caso de que el documento presente daños visibles que puedan generar dudas en migración, lo más prudente es solicitar uno nuevo antes del viaje.



En caso de requerir el reemplazo, el trámite incluye la presentación del pasaporte dañado, una declaración firmada explicando cómo ocurrió el deterioro y la diligencia del formulario correspondiente, acompañado de la fotografía, documentos de respaldo y el pago de las tarifas establecidas.



Aunque renovar el pasaporte puede implicar tiempo y costos adicionales, hacerlo con anticipación reduce el riesgo de enfrentar contratiempos en el aeropuerto, retrasos en el itinerario o incluso la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos.

Publicidad

Especialistas en viajes y autoridades migratorias coinciden en que uno de los errores más comunes es no revisar el estado físico del pasaporte con suficiente anticipación. Muchas veces, manchas, rasgaduras o páginas sueltas pasan desapercibidas hasta el momento del control migratorio, cuando ya no hay solución.

Por eso, antes de empacar maletas y confirmar tiquetes, es fundamental verificar que el pasaporte esté en buen estado, legible y sin daños estructurales. Esta simple revisión puede evitar pérdidas económicas, estrés y problemas legales durante el viaje.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL