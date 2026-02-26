En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Grave accidente de volqueta que se estrelló contra edificación en Antioquia: 100 personas evacuadas

Grave accidente de volqueta que se estrelló contra edificación en Antioquia: 100 personas evacuadas

El grave accidente tránsito que involucró a una volqueta se presentó en la tarde de este jueves 26 de febrero en el municipio de La Estrella, en Antioquia. Una empresa de maquinaria agropecuaria resultó afectada tras el hecho.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 26 de feb, 2026
Comparta en:
El conductor de la volqueta falleció.
Cortesía

En el municipio de La Estrella, en el departamento de Antioquia, se registró un grave accidente de tránsito de una volqueta que chocó contra la estructura de una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria para la agroindustria. Las autoridades atendieron la situación y tuvieron que evacuar cerca de 100 personas del lugar por riesgo de colapso en la estructura arquitectónica.

¿Qué se sabe del accidente de tránsito reportado en La Estrella?

"Se reporta un accidente grave en la Carrera 55 # 87 sur-146, Ancón Sur, JM Estrada, La Estrella, Antioquia, donde una volqueta colisionó con la estructura de JM Estrada (placas SRO 604)", se lee en el informe preliminar de las autoridades que atendieron la emergencia. En el hecho se confirmó el fallecimiento de la persona que conducía la volqueta y al menos tres personas lesionadas, quienes se encontraban dentro de dicha edificación afectada por el choque.

14 unidades de Bomberos de La Estrella, 10 unidades de Bomberos de Itagüí, 3 unidades de ambulancia y 2 dos unidades de rescate respondiero a la emergencia. En el lugar se efectuó la "valoración de condiciones estructurales, rescate y extracción de cuerpo sin vida con autorización de Policía Judicial". Un miembro del equipo que atendió la emergencia, dijo que se creía que la volqueta había perdido los frenos. "Estamos aquí en el sitio con el apoyo del señor alcalde, Secretaría de Gobierno y varias entidades del municipio", aseguró en un video compartido a varios medios.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

