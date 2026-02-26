¿Sintió el temblor? Reportan sismo en Colombia en la noche de este 26 de febrero

Un sismo de magnitud 3,2 se presentó a las 7:34 p. m. de este miércoles 26 de febrero en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento tuvo una profundidad de 152 kilómetros y la entidad indicó que el registro fue clasificado con estado "manual"

Según el boletín emitido por el SGC, el movimiento se originó en una zona cercana al municipio de Los Santos, ubicado a aproximadamente 8 kilómetros del epicentro. También se reportó cercanía con Jordán, a 11 kilómetros, y Villanueva, a 16 kilómetros.

Santander es una de las regiones con mayor actividad sísmica del país, en parte por la influencia del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona reconocida por la ocurrencia frecuente de movimientos telúricos a distintas profundidades. Por esta razón, el monitoreo en el área es permanente.



El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitada la plataforma "Sismo Sentido", a través de la cual los ciudadanos pueden reportar si percibieron el movimiento y describir cómo lo experimentaron. Esta información es utilizada por los expertos para complementar el análisis técnico de cada evento.



Los lugares de Colombia donde hay mayor actividad sísmica

Los Santos y municipios aledaños hacen parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia y el mundo. Allí se registran con frecuencia temblores de baja magnitud y gran profundidad, asociados a la interacción de placas tectónicas en el interior de la Tierra. El Servicio Geológico Colombiano recuerda que estos eventos son normales en el territorio nacional y recomienda a la ciudadanía mantener la calma, informarse por canales oficiales y tener presente un plan familiar de emergencia, incluso frente a sismos que no representan peligro inmediato.

Además de Santander, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha identificado varias regiones del país donde la ocurrencia de temblores es frecuente, debido a la compleja interacción de placas tectónicas y fallas geológicas activas. Una de ellas es el suroccidente colombiano, especialmente los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Allí la sismicidad está asociada a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, lo que genera tanto sismos superficiales como eventos de mayor profundidad. Esta zona concentra algunos de los movimientos telúricos más fuertes registrados históricamente en el país.

Otra región con actividad sísmica constante es el centro del país, que incluye Cundinamarca, Boyacá y Tolima. En esta área se presentan sismos de baja a moderada magnitud, muchos de ellos profundos, relacionados con estructuras geológicas internas y fallas como la Falla de la Cordillera Oriental. Aunque suelen ser poco perceptibles, se registran con alta frecuencia en los sistemas de monitoreo del SGC.

También se destaca la región del Eje Cafetero y Antioquia, donde convergen varias fallas activas. Finalmente, la costa Pacífica, especialmente el Chocó, es una zona altamente sísmica y con potencial de grandes eventos, debido a su cercanía al contacto entre placas tectónicas.

