Autoridades demolieron piscinas en cerro de Las Tres Cruces de Medellín: esta fue la razón

La Alcaldía de Medellín dio a conocer que a través de su Secretaria de Gestión y Control Territorial, en colaboración con la de Seguridad y Convivencia, intervino un predio ubicado en el cerro tutelar de Las Tres Cruces. La razón que dieron es que en el terreno habían varias construcciones ilegales de piscinas y otras estructuras que no contaban con los permisos y afectaban el medio ambiente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Las autoridades hicieron efectiva una orden de la Policía con la demolición de varias construcciones ilegales en el cerro tutelar de Las Tres Cruces. La intervención incluyó el desmonte de dos piscinas adicionales y varias estructuras utilizadas como ‘amanecederos’, que funcionaban como puntos de fiesta y consumo de licor", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Medellín.

Lea: ¿La tiene en casa? La planta por la que puede pagar cara multa y ser llevado a la cárcel en Bogotá



¿Por qué demolieron las piscinas en el cerro de Las Tres Cruces en Medellín?

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, dijo que la acción de las autoridades se dio por una denuncia ciudadana. "Como ya lo hemos demostrado, la institucionalidad está del lado de la gente de bien y en contra de los ilegales. Este es un mensaje claro para quienes pretendan desafiar la ley: vamos tras ellos, no importa dónde se escondan ni qué recursos utilicen para ocultar su actividad criminal”, dijo el funcionario.



Según informes de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, "en el lugar se identificaron edificaciones construidas sin licencia de curaduría, además de estructuras en concreto, madera y otros materiales, así como una vía en cemento realizada de manera irregular. También se detectó la desviación de una quebrada y la contaminación directa sobre la fuente hídrica".

Publicidad

El subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Alberto Trujillo Vergara, dijo que en el sector de Altavista adelantaron la demolición de una piscina construida ilegalmente en un predio afectado al espacio público. "Estaba siendo utilizado como balneario privado para obtener lucro indebido. Estos predios no pueden ser ocupados ni intervenidos de manera particular porque son bienes afectados al espacio público y en este caso sin la debida autorización y su privatización tiene implicaciones urbanísticas ambientales, limita el acceso colectivo y genera riesgos para la comunidad", dijo el funcionario.

Trujillo Vergara agregó que con las medidas efectuadas siguen garantizando el adecuado modelo de ocupación del territorio. "Los materiales retirados fueron puestos bajo control de la autoridad competente y se continuará con la investigación para determinar responsables. La comunidad será acompañada con presencia institucional permanente, reforzando la seguridad y garantizando la protección ambiental de este espacio de alto valor para Medellín", agregaron en el texto compartido por la Alcaldía.

Publicidad

En el predio intervenido se realizaban fiestas clandestinas y se confirmó que había contaminación de la quebrada y una creciente amenaza para la convivencia en el sector. "Este espacio se había convertido en un foco de inseguridad, con consumo de estupefacientes, presencia de menores en riesgo y un notorio deterioro ambiental. A través del componente Construye Bien, se apoyaron las acciones de desmonte y retiro de las construcciones irregulares detectadas en el operativo. Con apoyo de maquinaria y personal especializado se eliminaron muros en concreto, estructuras de madera y una vía en cemento que afectaba la zona", concluyeron en el texto.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL