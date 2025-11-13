En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Tiroteo en San Cristóbal, sur de Bogotá, deja un muerto y 3 capturados: detalles

Tiroteo en San Cristóbal, sur de Bogotá, deja un muerto y 3 capturados: detalles

La víctima mortal sufrió heridas con arma cortopunzante por parte de ladrones y murió en un hospital. La comunidad intentó linchar a los presuntos asesinos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 13 de nov, 2025
Los detenidos serán imputados por homicidio -
