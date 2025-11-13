En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Lluvias en la tarde en Bogotá y Colombia: pronostico del clima para hoy, según el Ideam

Lluvias en la tarde en Bogotá y Colombia: pronostico del clima para hoy, según el Ideam

Bogotá tiene una mañana seca este jueves 13 de noviembre, pero se espera que el clima cambie en la tarde con lluvias moderadas. El Ideam pronostica inestabilidad atmosférica en Colombia y emiten alerta roja por derrumbes en Chocó, Antioquia y Nariño.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2025
Conozca el clima para hoy en Bogotá y las demás ciudades de Colombia.-
Getty Images/Ideam

