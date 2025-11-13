Lluvias en la tarde en Bogotá y Colombia: pronostico del clima para hoy, según el Ideam

Bogotá amanece este jueves 13 de noviembre de 2025 con cielos parcialmente nublados y predominio de tiempo seco, una condición que permitirá a las personas realizar sus actividades matutinas antes del cambio atmosférico que está previsto para la tarde. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), han emitido el pronóstico del clima detallado para la jornada de hoy.



Clima en Bogotá hoy, jueves 13 de noviembre de 2025

Durante la madrugada, la ciudad capital registró una temperatura mínima que alcanzó los 11 °C y que, según reportes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se estimaba en aproximadamente 10 °C. La mañana transcurrirá mayormente seca, pero se anticipa un incremento en la nubosidad.

El mayor cambio en el clima se espera que suceda en horas de la tarde, ya que se ha pronosticado la probabilidad de lluvias que podrían variar de ligeras a moderadas, concentrándose especialmente en zonas específicas del occidente y el centro de la ciudad. Las localidades que deben prepararse para estas precipitaciones incluyen a Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Chapinero y Barrios Unidos. La temperatura máxima esperada para este jueves se mantendrá en torno a los 20 °C.

Durante la noche, se prevee que el tiempo seco regrese a gran parte de Bogotá. Sin embargo, las autoridades no descartan la posibilidad de que ocurran lloviznas esporádicas en algunos sectores de la ciudad.



Clima para las principales ciudades del país este jueves

El tiempo en Bogotá se debe a que todo el país se encuentra en una inestabilidad atmosférica, lo que genera exceso de lluvia en varias zonas del territorio nacional. De hecho, en la madrugada se registraron precipitaciones de diferentes fuerzas en muchos lugares, incluido todo el departamento de Cundinamarca.



Para las próximas 24 horas, el pronóstico nacional del Ideam indica que habrá la posibilidad de que las lluvias y el cielo nublado persistan, llegando a regiones como la Pacífica, el norte y centro de la Andina, y el centro y sur del Caribe. Se espera que las precipitaciones más significativas ocurran durante la tarde y la noche en muchos departamentos.



Para las principales ciudades del país, se mantendrá principalmente un cielo nublado y posibles lluvias. Para Medellín, capital del departamento de Antioquia, se espera que durante el día haya un predominio de nubosidad, con tendencia a cielo mayormente nublado y ocurrencia de lluvias en horas de la tarde y la noche; en Barranquilla (Atlántico) se espera un cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco, sin embargo, existe probabilidad de lluvias durante la tarde y noche; en el caso de Cali habrá tendencia a cielo mayormente nublado posibles precipitaciones en la tarde y por último, en Cartagena, se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana con tiempo seco.

Es importante destacar que, debido a este patrón climático, múltiples regiones enfrentan alertas de diferentes tipos. El reporte emitido por el Ideam indica que 428 municipios en cinco regiones (Andina, Orinoquía, Caribe, Amazonía y Pacífico) están en algún nivel de alerta por deslizamientos. De estos, 72 municipios se encuentran en alerta roja, con especial atención en Chocó, Antioquia y Nariño.

Recomendaciones para la temporada de lluvias

Dada la expectativa de lluvias ligeras a moderadas en la tarde de hoy en Bogotá, especialmente en sectores de alta densidad poblacional y tráfico, se le recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus desplazamientos con anterioridad y tengan en cuenta el posible impacto en la movilidad.

Adicionalmente, mientras la capital se prepara para una tarde húmeda, es importante que la ciudadanía tenga una actitud preventiva y consulte los canales oficiales para cualquier actualización sobre las condiciones meteorológicas y las alertas a nivel distrital y nacional.

