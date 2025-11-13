En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Rescatan en Camboya a 20 colombianos engañados con falso trabajo: prometían mil dólares mensuales

Rescatan en Camboya a 20 colombianos engañados con falso trabajo: prometían mil dólares mensuales

Durante tres meses permanecieron incomunicados, fueron amenazados y obligados a realizar trabajos ilegales. Gracias a uno de ellos lograron liberarlos. Así contactó a autoridades.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 13 de nov, 2025
En Camboya, rescatan a 20 colombianos engañados con falsas ofertas laborales
Migración Colombia

