Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Omaira Sánchez decía "saquen a los que es más fácil y luego yo": último rescatista en verla viva

Omaira Sánchez decía “saquen a los que es más fácil y luego yo": último rescatista en verla viva

Leonardo Hernández recordó que “era casi imposible sacarla con lo que teníamos hace 40 años”, pero siempre guardaron la esperanza de salvarla. Así recordó la historia de la niña que se convirtió en símbolo de la tragedia de Armero.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2025
omaira sanchez y rescatista

