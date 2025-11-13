En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Foto que mostró Ricardo González tras golpiza a Jaime Esteban Moreno: detalle de visita de una mujer

Foto que mostró Ricardo González tras golpiza a Jaime Esteban Moreno: detalle de visita de una mujer

La Fiscalía reveló el testimonio de un nuevo testigo que habló con el segundo imputado tras el homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes en Bogotá. El hombre relató lo que hizo González después de enterarse de la muerte de Moreno y habló de la visita de una de las mujeres disfrazadas al lugar.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Foto que mostró Ricardo González tras golpiza a Jaime Esteban Moreno: detalle de visita de una mujer
Foto que mostró Ricardo González tras golpiza a Jaime Esteban Moreno: detalle de visita de una mujer
NOTICIAS CARACOL

Publicidad

Publicidad

Publicidad