En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cambios en la carrera Séptima en el centro de Bogotá: renovación beneficia a peatones y ciclistas

Cambios en la carrera Séptima en el centro de Bogotá: renovación beneficia a peatones y ciclistas

La Secretaría Distrital de Movilidad está implementando una estrategia de renovación en la carrera Séptima, en el centro de Bogotá. Conozca los cambios y cómo benefician a los peatones y ciclistas que transitan por el corredor vial.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Cambios en la carrera Séptima en el centro de Bogotá: renovación beneficia a peatones y ciclistas
¿Quién era Mauricio Cendales, conductor que lincharon 200 motociclistas en Bogotá? Familia habló
Secretaría Distrital de Movilidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad