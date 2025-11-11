En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Polémica por tratamiento de reasignación de género a menor de edad en Cali: esto dice su abogado

Polémica por tratamiento de reasignación de género a menor de edad en Cali: esto dice su abogado

Pedro Contreras afirma que hubo varias irregularidades en el procedimiento que, en la Fundación Valle del Lili, le hicieron a Laura cuando aún era menor de edad. La clínica emitió un comunicado.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Polémica por tratamiento de reasignación de género a menor de edad en Cali: esto dice su abogado

Publicidad

Publicidad

Publicidad