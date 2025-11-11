¿Cómo fue el accidente en el que falleció actor Jhon Freddy Martínez? Video, clave en investigación

El actor Jhon Freddy Martínez falleció tras un aparatoso accidente de tránsito cuando se movilizaba en una moto en Piedecuesta, Santander. El artista, quien además era gestor cultural, se movilizaba hacia el mediodía del pasado sábado por una vía cuando chocó con una camioneta de color blanco.



En imágenes publicadas en redes sociales mostraron el momento del accidente de Martínez. En el video, que es pieza clave para esclarecer las causas del accidente, se ve cuando el actor se desplaza en la moto y el carro blanco va saliendo de otra dirección.

En el mismo clip se aprecia que, al parecer, el semáforo estaría en rojo para Martínez, quien no habría hecho caso a la señal de tránsito que ordenaba detenerse. En tanto, el carro blanco seguía su camino y terminó chocando con la moto conducida por el actor.

En las imágenes se muestra la fuerza del impacto y cómo Martínez queda gravemente herido. De acuerdo con las autoridades de tránsito de Santander, los vehículos involucrados fueron una motocicleta Pulsar 200, de placas ALM-94C, y la camioneta blanca de platón, matrícula XWC-202.



A Jhon Freddy Martínez, de 39 años, lo alcanzaron a trasladar gravemente herido a la Clínica de Piedecuesta; sin embargo, debido a las lesiones que sufrió, falleció minutos después. Las investigaciones están revisando las cámaras de seguridad para establecer las responsabilidades en el siniestro.



El último proyecto de Martínez

Este martes, en la funeraria Capillas de la Fe, de Bucaramanga, sus seres queridos le darán el último adiós a Martínez, un gestor cultural muy querido en la escena artística de Santander. En esta región, participó en varias producciones locales y era recordado por la formación de los talentos del departamento.

Martínez se preparaba para el estreno de su documental ‘Pon a sonar las rolas’, el cual se estrenaba esta misma semana. Andrés Correa, amigo cercano del fallecido, señaló que su estreno será este miércoles, como un homenaje póstumo al gestor cultural. Desde su perspectiva, será una fiesta de amor por el arte.

En Santander, en lo corrido del 2025, van 298 muertos en siniestros viales, 191 de las víctimas son motociclistas. De acuerdo con las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el año pasado fallecieron 287 personas en accidentes de tránsito.

