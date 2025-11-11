En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Primeros resultados de operativo contra alias Iván Mordisco: 19 presuntos disidentes abatidos

Primeros resultados de operativo contra alias Iván Mordisco: 19 presuntos disidentes abatidos

La estructura disidente atacada, liderada por alias Pescado, es la señalada de bombardear la casa del alcalde de Calamar, a mediados de octubre.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 11 de nov, 2025
AFP

