Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cierran investigación de policía que había disparado contra un sujeto armado durante una persecución

Cierran investigación de policía que había disparado contra un sujeto armado durante una persecución

El uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá era investigado por la Fiscalía General Penal Militar y Policial tras accionar su arma de dotación durante una persecución.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 12 de nov, 2025
Imagen de referencia de miembro de la Policía de Colombia.
Colprensa

