Condenan a dos suboficiales por abandonar puesto mientras custodiaban a expresidente de Colombia

Condenan a dos suboficiales por abandonar puesto mientras custodiaban a expresidente de Colombia

Justicia Penal Militar y Policial dio a conocer las condenas de varios miembros de la fuerza pública por abandono de puesto y otros delitos. Entre los condenados se encuentran dos suboficiales que prestaban servicio de seguridad en la residencia de un expresidente de Colombia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 3 de oct, 2025
Imagen de referencia de militar condenado.
Justicia Penal Militar

