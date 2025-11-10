En vivo
COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Predios afectados por atentados en Cali podrían ser exonerados de impuestos, según propuesta

Predios afectados por atentados en Cali podrían ser exonerados de impuestos, según propuesta

La propuesta de los concejales de Cali busca mantener alivios tributarios para los propietarios de 209 predios impactados por los atentados terroristas ocurridos entre junio y agosto de 2025.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de nov, 2025
Esto proponen concejales en Cali para predios afectados por atentados terroristas
Concejo de Cali

