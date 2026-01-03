Petro despliega fuerza pública en frontera con Venezuela tras captura de Maduro anunciada por Trump

El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó este sábado la "profunda preocupación" de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela, que Nicolás Maduro atribuyó a una "gravísima agresión militar" estadounidense. Horas más tarde, la captura de Maduro fue anunciada por el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Tras esto hechos, el presidente Petro anunció el despliegue de la fuerza pública en la frontera con Venezuela y señaló que se activa “toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”.

Asimismo, indicó que la embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela.



Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am.



Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados.



La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Más temprano, el mandatario colombiano había solicitado una reunión "de inmediato" de la OEA y la ONU para "establecer la legalidad internacional de la agresión" de Estados Unidos.

Colombia tiene este año una banca como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, por lo que pidió que ese organismo sea convocado.

El presidente Petro ha sido uno de los mayores críticos del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe de los últimos meses para supuestamente atacar al narcotráfico.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la fuerza pública activó "todas las capacidades" para evitar "cualquier intento de ataque terrorista" en la frontera por parte de agrupaciones ilegales como el ELN.

Como parte de su plan de combate al narcotráfico, Trump había asegurado recientemente que no descartaba atacar laboratorios para la producción de droga en Colombia, lo que Petro calificó como una amenaza de invasión.



¿Qué pasó en Venezuela?

El presidente Donald Trump dijo este sábado que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro, tras un "ataque a gran escala" contra Caracas y otras partes del país.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", afirmó Trump en su red Truth Social.

Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de la 1:30 a.m., hora de este país.

El gobierno de Maduro precisó que esta "gravísima agresión militar" incluyó objetivos en los estados Miranda y La Guaira, vecinos de la capital, así como Aragua, a una hora en auto.

Uno de los objetivos en Caracas fue el fuerte militar Tiuna, el más importante del país. El ministro de Defensa denunció igualmente que los bombardeos afectaron poblaciones civiles, sin hasta ahora ofrecer un balance de víctimas.

El presidente de Estados Unidos anunció una conferencia de prensa sobre Venezuela a las 11:00 a.m. en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo desconocer el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama", señaló al canal VTV Rodríguez, la primera en la línea de sucesión del poder.

