Presunto intento de feminicidio en plena calle de Valledupar quedó en video: ciudadanía intervino

En redes sociales circula el video de un episodio de violencia de género que tuvo lugar en Valledupar este 28 de octubre. Ante la escena, la misma ciudadanía tuvo que intervenir para evitar que la agresión se tornara en una tragedia, después de que un hombre atacara a su expareja sentimental en un presunto intento de feminicidio. Las autoridades capturaron al presunto atacante, quien quedó en una URI a la espera de ser judicializado y eventualmente imputado por un suceso que estuvo antecedido por otras cuestiones.



La Policía de Valledupar confirmó la veracidad de este video y dio detalles sobre el hecho. La víctima fue identificada como Wanda Galindo, una mujer de 23 años que fue interceptada por el señalado victimario en el barrio Santa Rita, por inmediaciones de la Institución Educativa Hogar del Niño. El ataque generó pánico entre los transeúntes, que empezaron a gritar, mientras otros se abocaron a intentar apartar al sujeto y la víctima solo podía pedir auxilio en medio del temor por su vida. El presunto agresor fue identificado como un ciudadano de 30 años, quien fue capturado en flagrancia después de ser reducido entre varios ciudadanos. (Lea también: ¿Son las motos el mayor problema de seguridad vial en Colombia?)

#IMPACTANTE 🚨 Ciudadanos evitan feminicidio 🚨 Sujeto fue detenido por la comunidad antes de que ases¡nara a su expareja sentimental en V/dupar. El agresor embistió en motocicleta a la mujer y la atacó con arma blanca en el rostro antes de ser derribado y sometido por ciudadanos pic.twitter.com/pTymP1tHQt — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 28, 2026

Presunto victimario venía siguiéndola

La víctima le contó a la Policía que el atacante, su excompañero sentimental, venía siguiéndola desde que salió de su casa y la interceptó cuando iba en motocicleta con una amiga suya. El hombre, de acuerdo con el relato, las derribó a ambas del vehículo y empezó a lesionar a Galindo con un arma cortopunzante en distintas partes de su cuerpo. De hecho, en el video grabado por testigos se puede observar lo difícil que resultó separar al indiciado, quien se aferró con fuerza a la víctima al mismo tiempo que insistía en continuar haciéndole daño. Se requirió la fuerza de al menos cinco personas para separarlo.

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Una vez llegó la Policía, los uniformados vieron que la ciudadanía aún tenía retenido al presunto agresor, quien todavía tenía en su poder un cuchillo sin empuñadura. En ese momento se ejecutó la captura en flagrancia del individuo y fue dejado en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La Policía de Valledupar confirmó que tanto la víctima como el presunto agresor fueron trasladados a centros asistenciales diferentes para la respectiva valoración médica. El hombre de 30 años fue dado de alta y enviado a la URI, donde se adelantan los actos urgentes. Noticias Caracol consultó con las autoridades si ya está programada alguna audiencia para su respectiva judicialización y eventual imputación de cargos por este caso relacionado con violencia contra la mujer. Wanda Galindo está fuera de riesgo, según confirmaron las autoridades a este noticiero.

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El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, rechazó el acto violento: "¡Ni una agresión más contra nuestras mujeres! Mi reconocimiento a los ciudadanos que intervinieron para detener la agresión contra una joven en el barrio Santa Rita y a la Policía de Valledupar por la captura del señalado responsable, quien ya está en la URI de la Fiscalía y responderá por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Confío en que la justicia actúe con firmeza".

María Paula Rodríguez Rozo

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