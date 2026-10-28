Cartagena prohíbe las caravanas del terror en Halloween: ¿cuáles son las restricciones para motos?

Las caravanas de motociclistas disfrazados que se estarían promoviendo en redes sociales para el próximo 31 de octubre no podrán realizarse en Cartagena. Así lo confirmó José Ricaurte, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de la ciudad, quien explicó que la decisión responde a los riesgos que este tipo de concentraciones puede representar para la movilidad, la seguridad y la prevención de accidentes. Estas actividades suelen reunir a grupos de motociclistas que recorren las calles con disfraces durante la celebración de Halloween, celebrada el 31 de octubre.

En entrevista con Noticias Caracol, Ricaurte señaló que el alcalde de Cartagena impartió instrucciones para impedir la realización de estas rodadas y coordinar los operativos con las distintas autoridades. La Policía Nacional, la Armada, los agentes de tránsito y Migración Colombia harán parte de los controles previstos para esa fecha. El funcionario aclaró que la restricción no busca impedir que los ciudadanos utilicen sus motocicletas como medio de transporte ni que no celebren Halloween. El objetivo, según explicó, es evitar las aglomeraciones de motociclistas que puedan afectar la circulación o generar situaciones que alteren el orden público.

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¿Qué pasará con las caravanas del terror en Cartagena el 31 de octubre?

La administración distrital dispuso que las autoridades intervengan para evitar que las caravanas se desarrollen en las calles de la ciudad. Para ello, se realizarán controles en corredores viales y puntos estratégicos, con apoyo de los sistemas de videovigilancia. Ricaurte explicó que los equipos de monitoreo permitirán detectar grupos numerosos durante sus desplazamientos. De acuerdo con el director del DATT, "cuando veamos una acumulación de más de 20 motocicletas que estén circulando en diferentes puntos de la ciudad, ahí vamos entonces a intervenirlo con la Policía Nacional", explicó.



Sin embargo, no significa que cualquier grupo de motociclistas pueda circular sin restricciones por el solo hecho de no superar ese número: también deberán cumplir las normas de tránsito y las demás disposiciones vigentes. El director agregó que Migración Colombia participará en los operativos. Según explicó, esta entidad apoyará las actuaciones que correspondan si se presentan situaciones relacionadas con ciudadanos extranjeros que puedan estar involucrados en hechos que afecten el orden público. La Policía y las demás entidades acompañarán la vigilancia para atender posibles concentraciones y evitar alteraciones durante la celebración de Halloween.



"El mensaje ya está claro: no se van a permitir este tipo de actividades, caravanas ni manifestaciones porque, de una u otra manera, Cartagena tiene que seguir movilizándose. Lo que no se quiere es que se generen desmanes por este tipo de actividades. Los controles se van a realizar de la mano de todas las autoridades, evitando que se presente cualquier complicación en la ciudad de Cartagena", indicó.



Restricción de parrillero en Cartagena: ¿desde qué hora comienza?

Además de la prohibición de las caravanas del terror, los motociclistas deberán tener en cuenta las restricciones relacionadas con el transporte de acompañantes. Durante la entrevista, Ricaurte precisó que existen dos disposiciones con horarios distintos, por lo que es importante diferenciarlas. La primera corresponde a los controles que se aplicarán desde las 9:00 de la noche en puntos específicos del centro histórico y de la zona turística. En estos sectores, las autoridades regularán el ingreso de motocicletas con parrillero, como parte de las medidas de seguridad previstas para la jornada.

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La segunda es la restricción general de parrillero que, de acuerdo con el funcionario, comienza a las 11:00 de la noche en la ciudad. Para los conductores, esto significa que no deben interpretar las 11:00 de la noche como el único horario que deben tener presente. Quienes circulen por el centro histórico y las zonas turísticas tendrán que atender los controles establecidos desde las 9:00 p. m., mientras que la medida general sobre el parrillero comenzará dos horas después. "Nosotros queremos que la gente pueda disfrutar. Cartagena es una ciudad turística, donde muchas personas trabajan con la motocicleta, y por eso pueden transitar hasta determinadas horas".

Por eso, el funcionario indicó que se ha establecido "un decreto de restricción de parrillero a partir de las 11 de la noche (para el 31 de octubre). A partir de las 9 de la noche, estaremos en unos puntos importantes que ya están definidos, especialmente en los accesos al Centro Histórico y a la zona turística. Allí no podrán transitar con parrillero; solamente podrán ingresar los usuarios de la motocicleta como medio de transporte (...) son dos horarios diferentes". Las medidas buscan mantener la circulación y prevenir alteraciones del orden público durante Halloween.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL