Primeras imágenes del despliegue militar de EE. UU. en Tolemaida: llegaron helicópteros Black Hawk

El despliegue de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Colombia avanza este viernes en el fuerte militar de Tolemaida, en Cundinamarca. Imágenes de la llegada del personal y los equipos muestran el traslado de helicópteros UH-60 Black Hawk y material especializado a bordo de un avión de transporte, elementos que serán utilizados durante los ejercicios de entrenamiento multinacional que se desarrollarán en el país.

Las maniobras contarán con la participación de más de 300 militares estadounidenses, quienes realizarán actividades conjuntas con integrantes del Ejército Nacional. Para este sábado 31 de octubre también está prevista la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Tolemaida, donde acompañará el desarrollo de los ejercicios. El movimiento de aeronaves y equipos corresponde a los preparativos de la cuarta edición del entrenamiento Vanguardia del Sur 2026, una actividad de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos que se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre.

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¿En qué consisten los ejercicios militares de Estados Unidos en Colombia?

De acuerdo con la información entregada por el Ejército colombiano, las jornadas reunirán a más de 400 integrantes de las Fuerzas Militares nacionales y alrededor de 350 soldados estadounidenses. El propósito es intercambiar conocimientos, tácticas y procedimientos para fortalecer las capacidades operacionales de ambos ejércitos. En el entrenamiento participarán integrantes del Batallón Contra el Narcotráfico No. 1 del Ejército colombiano y soldados de infantería ligera de un batallón de montaña estadounidense.



Así avanza el despliegue militar de Estados Unidos en la base militar de Tolemaida, donde se adelantarán ejercicios de entrenamiento multinacional con más de 300 militares estadounidenses.



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Los escenarios de preparación estarán enfocados en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y los desafíos que representan los sistemas aéreos no tripulados. También se contemplan actividades de entrenamiento en terreno y ejercicios de puesto de mando, con prácticas relacionadas con la seguridad terrestre, la interdicción marítima y la ciberdefensa.

Uno de los primeros procedimientos programados será un simulacro de evacuación aeromédica, previsto para este viernes 30 de octubre. La actividad contempla el traslado de un herido desde Tolemaida hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería, en Bogotá. El escenario simulará la atención de una persona que habría resultado herida en un área minada, con el objetivo de evaluar los procedimientos de primeros auxilios y la capacidad de respuesta del personal de sanidad de ambas fuerzas.

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Visita de Abelardo de la Espriella a la base militar de Tolemaida

La presencia del presidente Abelardo de la Espriella en Tolemaida está prevista para este sábado, en medio del desarrollo de las actividades de cooperación entre las Fuerzas Militares de Colombia y Estados Unidos. El despliegue se produce en un momento de acercamiento entre Bogotá y Washington, cuyos gobiernos han situado la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico entre los principales asuntos de su agenda bilateral. Una de las iniciativas que enmarca esta relación es el Escudo de las Américas, al que Colombia formalizó su adhesión.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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