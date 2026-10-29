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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reacciones de cucuteños ante anuncio de Abelardo de la Espriella de militarizar la ciudad

Reacciones de cucuteños ante anuncio de Abelardo de la Espriella de militarizar la ciudad

Noticias Caracol habló con ciudadanos de Cúcuta a cerca de la medida tomada por el Gobierno Nacional. Muchos aprueban la militarización.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Reacciones de los cucuteños ante el anuncio de Abelardo de la Espriella de militarizar la ciudad
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia -
Colprensa

Abelardo de la Espriella ordenó la militarización inmediata de Cúcuta ante los recientes ataques en la capital de norte de Santander. Fuentes militares le aseguraron a Noticias Caracol que en las próximas horas entrarán a esta ciudad al menos 500 miembros de las fuerzas especiales urbanas. Los soldados conformarán patrullas mixtas con la policía en puntos estratégicos de Cúcuta. El jefe de Estado informó que la próxima semana en la capital de norte de Santander para revisar los avances de esta operación.

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Militarización en Cúcuta será temporal, según presidente

“Esa militarización será temporal mientras estabilizamos el orden público. El Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía Nacional para fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a las estructuras criminales y narcoterroristas que vienen atentando contra la seguridad”, manifestó Abelardo de la Espriella.

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Los ciudadanos cucuteños reaccionaron a la determinación del presidente de la República y algunos reciben bien la militarización, teniendo en cuenta la situación de seguridad que vive la capital de Norte de Santander.

“Si él ve que es una prevención para la ciudad y para proteger los habitantes, bienvenida sea”, dijo Fernando Salazar, ciudadano cucuteño. Por su parte, Marta Durán, cucuteña, indicó estar de acuerdo con la medida, pues “ya nos da miedo salir”. Por otra parte, Nicol Ortega, estudiante cucuteña, sostuvo que “me da un poco de miedo porque están con las armas, pero sí me siento un poco más segura”.

Además de los ciudadanos, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, mencionó en Noticias Caracol que “las últimas acciones que se han generado en el área metropolitana de Cúcuta con explosivos, con asesinatos y con una alteración del orden público ameritan la medida que ha tomado el señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de militarizar la ciudad”.

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Finalmente, Enrique Pertúz, director de la Corporación de Defensores de Derechos Humanos, señaló que la militarización “no va a resolver el problema de orden público ni la situación que se está presentando hoy en Cúcuta. Eso más que todo es una distracción de un mensaje de fuerza del presidente de la República, pero que no que no llega a las profundidades de la gravedad del problema que hoy tenemos en la ciudad”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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