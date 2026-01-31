Pronóstico de lluvias en Bogotá y resto del país para febrero, según Ideam: ¿seguirán los aguaceros?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicó que para los próximos días en lo que ya inicia el mes de febrero se podrían registrar lluvias por encima de lo normal en el país, teniendo en cuenta que en el mes de enero hubo precipitaciones en mayor cantidad a lo que se esperaba.



La entidad indicó a través de un comunicado que, “durante el mes de enero se presentaron precipitaciones superiores a los valores históricos en amplios sectores del país, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Amazónica”.



¿Por qué incrementaron las lluvias en Colombia?

Sobre la razón por la cual incrementaron las lluvias en el país, el Ideam aseguró que la humedad que ingresa desde la Amazonía brasileña y desde el océano Pacífico es transportada por vientos en distintos niveles de la atmósfera hacia el centro del país. “La presencia de la fase convectiva de la Onda Madden-Julian durante algunas semanas de enero, favoreció el aumento de las precipitaciones”, indicó.

De acuerdo con la entidad, fenómenos de variabilidad climática incrementaron la nubosidad en buena parte del país, en algunos casos acompañada por lluvias de moderada a fuerte intensidad y tormentas eléctricas. Sin embargo, dijo el Ideam, durante la última semana enero se observó una disminución progresiva de las precipitaciones en la Orinoquía y en el centro y oriente del Caribe colombiano.

El 30 de enero, dijo la entidad, “se registró una disminución del 14,4 % en los volúmenes de precipitación respecto al día anterior. Las lluvias más intensas se concentraron en municipios de los departamentos de Putumayo, Antioquia, Nariño, Caldas, Risaralda, Huila y Boyacá. El mayor acumulado de precipitación en un periodo de 24 horas se reportó en el municipio de Mocoa (Putumayo), con un total de 98,6 milímetros”.



Fuertes lluvias en Bogotá y Medellín

En cuanto a la ciudad de Bogotá, las mayores precipitaciones sucedieron el martes 27 de enero “con un acumulado cercano a los 52 milímetros en 24 horas, principalmente en el occidente de la ciudad”.



Por el lado de Medellín, las lluvias más fuertes sucedieron el miércoles 28 de enero, las cuales generaron emergencias en la movilidad de la ciudad, pues algunas vías principales quedaron inundadas. El Ideam indicó que en la capital antioqueña “se presentaron los mayores acumulados del mes, con valores cercanos a los 74 milímetros en 24 horas, también en el sector occidental. En el marco de sus funciones, el Ideam mantiene activos los reportes de alertas hidrometeorológicas en diferentes zonas del país, los cuales se actualizan permanentemente de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas e hidrológicas”.



Pronóstico de lluvias para este fin de semana

Sobre cuál es el pronóstico para este fin de semana, el Ideam explicó que hacia el final de la semana y durante el fin de semana, se mantendrán las condiciones de cielo nublado en gran parte del territorio nacional. La entidad prevé lluvias de moderada a fuerte intensidad en amplios sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, especialmente en Antioquia, Santander, Putumayo, Caquetá y el Eje Cafetero. Asimismo.



También se esperan precipitaciones entre ligeras y moderadas en el centro y sur de la región Caribe, así como en algunos sectores de la Orinoquía, en particular en los departamentos de Meta y Vichada.

Finalmente, el pronóstico para el mes de febrero, esto dijo el Ideam: “Aunque febrero suele caracterizarse por una reducción de las precipitaciones en gran parte de la región Caribe y los Llanos Orientales, los modelos climáticos indican condiciones de lluvias por encima de lo normal para este mes. En el sur de la región Andina, se espera una disminución de los volúmenes de precipitación frente a enero, mientras que en el centro de la región, especialmente en el Eje Cafetero, podrían presentarse lluvias dentro de los valores esperados. La región Amazónica continuará en su periodo de máximas lluvias, principalmente en el Trapecio Amazónico y el piedemonte del Putumayo. En la región Pacífica se esperan valores cercanos a la normalidad, con máximos al occidente del departamento del Cauca”.

Jennifer Dorado, jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, manifestó que “si bien se ha observado una leve disminución de las lluvias en algunos sectores del país, es importante que las autoridades locales y la ciudadanía no bajen la guardia. Las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la ocurrencia de lluvias en varias regiones, por lo que es fundamental mantenerse informados y atender las alertas emitidas por el Ideam”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias