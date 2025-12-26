Pronóstico del clima en Colombia para el fin de semana del 26 al 28 de diciembre: alerta de lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó un comunicado donde está el pronóstico del clima entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre de 2025. De acuerdo con el informe, se esperan condiciones mayormente secas en gran parte del país, aunque no se descartan lluvias y tormentas eléctricas en algunas regiones, especialmente durante las tardes y noches.

En términos generales, se prevé que las regiones Caribe y Orinoquia, así como los valles interandinos, registren temperaturas del aire relativamente altas, lo que podría generar jornadas cálidas, especialmente durante las horas del mediodía y la tarde. Estas condiciones secas y cálidas contrastarán con la probabilidad de lluvias en otras zonas del país, particularmente en sectores de las regiones Pacífica, Amazonía y Andina, donde podrían presentarse precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

En cuanto a Bogotá D.C., el Ideam informó que durante el viernes y el sábado podrían presentarse lluvias en horas de la tarde, principalmente hacia el norte y occidente de la ciudad. En el resto de la capital se espera un comportamiento más seco. Las temperaturas "variarán entre 4 °C – 21 °C", según explicó la entidad.



Para lo que queda del viernes 26 de diciembre, después del mediodía se espera un aumento en la probabilidad de lluvias de moderada a fuerte intensidad en áreas específicas. Entre las zonas con mayor posibilidad de precipitaciones se encuentran el occidente de Antioquia, el oriente de Santander, el oriente y sur de Cundinamarca, el occidente de Tolima, Huila, Caldas y Risaralda, así como amplios sectores del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.



También se prevén lluvias en el occidente de Caquetá, Putumayo y el oriente del departamento de Amazonas. De manera más aislada, podrían registrarse lloviznas en zonas del norte de Magdalena, Córdoba, Boyacá, el sur de Vichada, Guainía y Vaupés.



Clima para el fin de semana antes de fin de año en Colombia

Clima para el sábado 27 de diciembre

Para el sábado 27 de diciembre, las condiciones secas continuarán predominando en la mayor parte del país, con cielos entre despejados y parcialmente nublados. Sin embargo, se espera que las lluvias se concentren nuevamente en sectores del occidente de Antioquia, el oriente y sur de Santander, el norte de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y el sur de Huila.

También se pronostican precipitaciones en Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en el occidente de Putumayo y áreas del sur de Guainía y el oriente de Vaupés y Amazonas. En departamentos como el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, el occidente de Caquetá y Vichada, podrían presentarse lluvias ligeras durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el sábado se caracterizará por la presencia de lluvias en diferentes momentos del día, con posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente al sur del área marítima.



Clima para el domingo 28 de diciembre

Durante el domingo 28 de diciembre, el Ideam prevé que las condiciones secas se mantengan en gran parte del territorio colombiano. Aun así, no se descartan lluvias en sectores de Antioquia, el sur de Santander, el norte de Cundinamarca, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en el sur de Vaupés y Amazonas. En estas zonas, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Adicionalmente, se esperan lloviznas en el norte de Cesar y Magdalena, el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, Boyacá, Caldas, Quindío, el oriente y occidente de Tolima, el sur de Huila, Vichada, Guainía y el occidente de Caquetá y Putumayo. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque el tiempo seco será predominante el domingo, existe la posibilidad de lluvias aisladas durante algunas horas de la mañana y la noche.

Finalmente, la entidad reiteró a la comunidad la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y de atender las recomendaciones relacionadas con incendios de cobertura vegetal, deslizamientos y eventos asociados a tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, con el fin de reducir riesgos y prevenir emergencias durante este periodo.

