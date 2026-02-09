Petro reitera pedido de levantar suspensión de emergencia económica: "¿Cómo vamos a defendernos?"

El presidente Gustavo Petro pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional que había emitido a la emergencia económica que decretó su Gobierno. El mandatario hizo la solicitud desde Montería, capital de Córdoba, uno de los departamentos más afectados por el frente frío que ha azotado a por lo menos 19 regiones de Colombia. (Lea también: ¿Cómo ayudar a los damnificados por ola invernal en Colombia? Así puede contribuir con la Cruz Roja)

Esta vez, el mandatario hizo la solicitud argumentando que, según él, la semana entrante podría llegar otro frente frío ártico a Colombia, lo que podría incidir y hacer más compleja la situación que actualmente se está viviendo en diferentes zonas de Colombia por cuenta de las recientes lluvias; muchas de ellas, derivadas de tal fenómeno climático. "El problema, para que sepan los magistrados, los políticos de aquí, el pueblo de toda la nación: dicen que la semana entrante viene otro frente frío ártico. Entonces dicen '¿por qué están pidiendo que levanten la emergencia económica?' Hermano, ¿y cómo vamos a defendernos?", dijo el mandatario.

Ante esto, es necesario tener en cuenta que la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, quien también acompañó el consejo de ministros, dejó claro que el frente frío que podría llegar la semana entrante se está alejando de la zona de impacto y que, por lo anterior, "no esperamos que tenga un impacto sobre el territorio nacional"; no obstante, Echeverry advirtió que esto no descarta que las precipitaciones continúen presentándose en el país — y en las zonas damnificadas — durante los próximos días, por lo que las alertas hidrológicas se mantienen.



Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, afirmó que 24 de sus 30 municipios están afectados por las lluvias de los últimos días y más de 150.000 están sufriendo los estragos del desbordamiento de tres ríos y la represa de Urrá. De esas poblaciones, por lo menos 10 se encuentran “en estado muy crítico, que tienen afectaciones superiores al 60% como lo son la zona costanera: Los Córdobas, Puerto Escondido, Canalete, parte de San Bernardo del Viento, Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada, Montería, parte del Lorica”.



“Lo que recibimos fueron lluvias por el frente, lluvias por el sur y en dos días llovieron más de 240 mm, que son las lluvias normales en temporada de lluvia durante 40 o 50 días. ¿Qué quiere decir esto? Las lluvias que recibió Córdoba en dos o tres días son las lluvias que recibe el departamento de Córdoba en un mes y medio o dos meses de invierno. ¿Qué pasó? Toda esta cantidad de lluvias, no solamente la que llegó al embalse, sino que llega a todos los municipios, que también termina en diferentes cuencas hídricas, caños, ciénagas, quebradas, también llega a las cuencas hídricas principales como el San Jorge, el Sinú y el río Canalete, lo que generaron que todos los ríos de nuestro departamento y quebradas se desbordaran generando las inundaciones que hoy vive el departamento de Córdoba”, explicó.



“El agua se nos llevó muchas cosas, pero no la esperanza”

Para enfrentar la situación, según Zuleta, él sigue “con la misma fuerza, seguir con el mismo ánimo a pesar de las dificultades, seguir para adelante articulando esfuerzos entre el sector público, sector privado, respetando la autonomía de los alcaldes, del Gobierno nacional, visibilizando la problemática, llegando a los territorios para que las ayudas lleguen de manera oportuna a cada rincón del departamento de Córdoba para aliviar un poco las dificultades de miles de afectados en nuestro departamento”.

“Estamos entregando ayuda humanitaria en todos los municipios, tenemos maquinaria amarilla en los municipios, tenemos logística para que nuestros miembros de la fuerza pública y organismos de socorro estén en el territorio, que continúen las labores de búsqueda de rescate de algunas personas que no han podido salir de las casas o que siguen en zona de riesgo. El agua se llevó muchas cosas, pero no se nos lleva la esperanza y las ganas de seguir adelante de este departamento”, dijo. (Vea también: Emotivo video| En Córdoba, perro exhausto nadó hasta lancha para ser rescatado: "Se estaba ahogando")

No obstante, lamentó la muerte de cinco personas. Hay dos desaparecidas. “Necesito que el Gobierno nos ayude a salir delante de esta situación tan crítica que vive Córdoba”, expresó antes de que el presidente Petro hiciera su anuncio.

