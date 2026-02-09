EN VIVO | Segundo debate de precandidatos de La Gran Consulta por Colombia en Noticias Caracol

Este martes 10 de febrero se llevará a cabo la segunda parte del debate de precandidatos de la Gran Consulta por Colombia en Noticias Caracol, un espacio que hace parte de la serie de encuentros organizados con los aspirantes que buscan llegar a la Presidencia de la República en 2026. En esta nueva jornada participarán Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa, quienes responderán preguntas formuladas por la ciudadanía sobre los principales asuntos que consideran prioritarios y las propuestas con las que plantean atenderlos desde el Gobierno nacional.

La transmisión se realizará en vivo a partir de las 7:00 de la mañana, durante la primera emisión de Noticias Caracol, y podrá seguirse a través de las plataformas. El debate hace parte de las consultas interpartidistas que se desarrollan de cara a las elecciones presidenciales y legislativas, y busca ofrecer a los votantes información directa sobre los enfoques y planteamientos de quienes aspiran a representar en los próximos comicios.

Este encuentro da continuidad al primer debate realizado el lunes 9 de febrero, en el que Noticias Caracol convocó a cinco de los nueve precandidatos que integran la Gran Consulta por Colombia. En ese espacio participaron Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, quienes respondieron a preguntas relacionadas con sus planes de gobierno y los énfasis que tendrían en caso de llegar a la Casa de Nariño.



La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el próximo 8 de marzo, fecha en la que también se elegirán los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. En total, en el tarjetón electoral los ciudadanos encontrarán las consultas por el 'Frente por la Vida', la 'Consulta de las Soluciones' y finalmente 'La Gran Consulta por Colombia'.



