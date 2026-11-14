Prontuario de alias Primo Gay, uno de los más buscados en Antioquia: señalado de ataques con drones

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este sábado la captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, señalado cabecilla de disidencias de las Farc por quien las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 640 millones de pesos. El sujeto “figuraba entre los más buscados de Antioquia y era requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones”.

Y es que el prontuario delictivo de alias Primo Gay, según información de las autoridades, data de 2017. Es relacionado con las disidencias de las FARC, facción Calarcá, y tiene antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo. Además, es señalado de la instalación de campos minados, ataques contra la Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria.

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Prontuario delictivo:

2017 Instalación de artefactos explosivos vereda los Trozos municipio de Anorí, Antioquia, perteneciendo al GAO-ELN.



2018 Incineración de maquinaria amarilla 01 FLEXIROC 01 Buldócer 01 retroexcavadora pajarita perteneciente a la empresa CELSIA S A, vereda San Antonio municipio San Andrés de Cuerquia (Antioquia).



2019 Acción armada contra tropas del BIBOM militares heridos en un campo minado, vereda Las Cruces municipio de Anorí (Antioquia).

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2020 Participación en desaparición forzada y asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo, vereda la Frisolera municipio Campamento (Antioquia).

2021 Posiblemente encargado de un homicidio en el mes de marzo en la vereda Naranjal municipio de Amalfi (Antioquia).

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2022 Al parecer encargado de la instalación de vallas para controlar ingreso vehicular sobre el sector de Campamento y Guadalupe (Antioquia).

2023 Presuntamente asesino a 04 civiles en la vereda Frisolera municipio de Campamento Antioquia.

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16 NOV 2023 Coordinó la instalación de artefactos explosivos en varias retroexcavadoras en la vereda Puerto Rico del municipio de Anorí (Antioquia) que al ser detonadas dejo 2 soldados profesionales fallecidos y 2 heridos.

21 JUL 2025 Hurto de dos pistolas a los vigilantes y la quema de un vehículo tipo volqueta mediante la instalación de artefactos explosivos en la vereda La Chorrera, municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

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18 AGO 2025 Hostigamiento a la Fuerza Pública, donde fue asesinado 01 soldado y 02 heridos del BIGIR, en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

22 ENE 2026 Instalación de artefactos explosivos en la vereda Los Trozos del municipio de Anorí (Antioquia) resultando heridos 03 soldados profesionales.

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08 FEB 2026 Asesinato de 02 Policías en el municipio de Anorí (Antioquia) por integrantes de la Comisión Mixta GAO ELN GAO r E 36 BMM.

De acuerdo con las autoridades, alias Primo Gay se había especializado en drones para atacar a la fuerza pública y era el encargado de instruir a otros delincuentes para realizar arremetidas con estos aparatos en el departamento de Antioquia.

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Durante el operativo conjunto de las fuerzas militares y de policía, además de Primo gay también fueron capturadas otras dos personas y se les incautó material de guerra: dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y munición. Se movilizaban desde Briceño por la vía hacia Ventanas.



Señalado de ordenar asesinato de Mateo Pérez

Entre otras cosas, a Primo gay también se le señala de ordenar el asesinato del joven periodista Mateo Pérez, quien se encontraba realizando sus labores en el municipio de Briceño. Por este caso, John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, otro cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, también fue capturado en el mes de junio y le imputaron cargos.