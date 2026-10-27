Pasaportes en Colombia vuelven a ser producidos por Thomas Greg & Sons

Thomas Greg & Sons retoma la producción de pasaportes en Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) firmó un contrato por 13 meses con esta empresa para garantizar la expedición de estos documentos. Esto sucede después de que la justicia suspendiera provisionalmente los convenios del modelo que involucraba a la Imprenta Nacional y a Portugal.

El contrato firmado por la multinacional y la Cancillería irá hasta diciembre del 2027 y se conoció que el negocio tuvo un valor superior a los 200.000 millones de pesos.

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Cabe recordar que, el 17 septiembre de este año, la Cancillería había declarado la urgencia manifiesta para la expedición de este documento en respuesta a una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había puesto una medida cautelar a los contratos que se habían hecho durante el gobierno del expresidente Petro entre la Casa de la Moneda de Portugal, la Cancillería y la Imprenta Nacional para la fabricación de los pasaportes.